Porsche 911 Targa Heritage Edition, per a nostàlgics i afortunats

Per a molts aficionats, el Porsche 911 Targa és el cotxe perfecte, l’esportiu dels seus somnis. De fet, ara fa pocs dies us vam explicar les novetats de la nova generació del 911 Targa 4 i 911 Targa 4S, amb un preu base d’uns 150.000 o 165.000 euros respectivament.

El que no sabíem fins ara és que Porsche tenia guardat un as a la màniga en forma d’edició limitada d’estil retro o vintage anomenada 911 Targa Heritage Edition, que aprofita la base mecànica d’un 911 Targa 4S –és a dir, un motor bòxer de sis cilindres que ofereix 450 CV i 530 Nm de parell gestionats per (atenció) una caixa de canvis manual de set relacions i pot accelerar de 0 a 100 en 3,6 segons i de 0 a 200 en 13,1 segons amb una velocitat punta de 304 km/h–. Una autèntica màquina capaç de batre el cronòmetre en qualsevol circuit i després passejar-nos pel passeig marítim per anar a comprar el pa.

L’exclusiu 911 Targa Heritage Edition presenta diverses especificitats com ara detalls en color daurat repartits per la carrosseria o l’interior, diverses plaques d’alumini i insercions cromades úniques o la possibilitat de pintar un número del 0 al 99 (que pot escollir el comprador) als laterals de les portes, imitant els models de competició.

Els interiors presenten un quadre d’instruments de color verd i blanc que evoca els primers 911 i 356 de competició i que contrasten amb la digitalització dels instruments pròpia d’un cotxe del 2020, cosa que crea un interior especial i únic.

A part de les modificacions pròpies del 911 Targa Heritage Edition, els compradors poden personalitzar fins a l’extrem els seus cotxes, tot i que encarint de manera sensible la factura final.

Com a curiositat, convé destacar que Porsche regalarà un rellotge únic i exclusiu a cada comprador del 911 Targa Heritage Edition, amb un disseny inspirat en el mític esportiu i a joc amb els entapissats i el color de la carrosseria.

Porsche només fabricarà 992 unitats degudament numerades del seu 911 Targa Heritage Edition, que estaran disponibles a partir de la tardor vinent a un preu unitari mai inferior als 180.000 euros, tot i que aquest preu final dependrà de la quantitat d’extres i nivell de personalització que busqui cada client.