Porsche 935, 700 CV per celebrar els 70 anys de Porsche

Porsche ha presentat l’espectacular 935 en un esdeveniment de la marca al circuit de Laguna Seca, a Califòrnia (Estats Units) davant un públic entusiasta i entregat a la marca. El nou 935 és en realitat un 911 GT2 RS -un autèntic coet- amb una nova carrosseria i diversos elements específics que justifiquen aquesta edició commemorativa de la qual es fabricaran 77 unitats.

Estèticament el 935 vol homenatjar el mític 935/78 de la marca que va triomfar a Le Mans a la dècada dels anys 70 del segle passat i que els fans van batejar com ‘Moby Dick’ en referència al seu color de carrosseria i formes allargades. A més a més el nou 935 també vol retre homenatge a altres models victoriosos de la marca com els retrovisors heretat de l’actual 911 RSR, els llums led sobre l’aleró del 919 Hybrid LMP1, els tubs d’escapameent de titani del 908 de 1968, els interiors heretats de l’actual 911 GT3 R o el pom de la palanca del canvi de marxes inspirat en el 909 Bergspyder.

Però el nou Porsche 935 no renuncia a les noves tecnologies, i utilitza una carrosseria fabricada íntegrament en fibra de carboni associada a un motor bòxer de sis cilindres i 3’8 L de cilindrada alimentat per dos turbos situat a la part posterior del cotxe. El potent motor de 700 CV envia la força a les rodes posteriors gestionat per un canvi automàtic PDK de set relacions ancorat directament a la carrosseria del cotxe gestionat per unes grans lleves al volant.

Tot i comptar amb un arsenal tecnològic i de seguretat de primer ordre (controls de tracció, estabilitat, frenada...) el nou 935 pesa 1.380 quilos, un pes contingut per un vehicle de les seves dimensions i potència.

Cadascuna de les 77 unitats del 935 costarà 701.948 euros (impostos no inclosos), un preu relativament baix per una autèntica obra artesanal i futur clàssic que no deixarà de revaloritzar la seva cotització al llarg del temps.