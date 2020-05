Porsche presenta el nou 911 Targa: el descapotable dels teus somnis

Desgraciadament el preu del nou Porsche 911 Targa 4 i 911 Targa 4S els allunya de la major part de les butxaques del país, ja que tenen un preu base de 147.608 i 165.255 euros respectivament, però tots aquells que es puguin permetre la compra del nou Targa 4 obtindran a canvi l’esportiu descapotable perfecte.

El 911 Targa 4 deu el seu nom al seu sistema de tracció integral a les quatre rodes, i utilitza un motor bòxer 3.0 biturbo que arriba als 385 CV de potència i 450 Nm de parell, associat a una caixa de canvis automàtica PDK de doble embragatge i vuit relacions que li permet accelerar de 0 a 100 en 4,2 segons i de 0 a 200 en 15,3 segons amb una velocitat punta de 289 km/h.

Però el model que sublima l’essència d’aquest històric a cel obert és el 911 Targa 4S, que utilitza el mateix bloc motor bòxer però elevant la potència fina als 450 CV i 530 Nm de parell gestionats per (atenció) una caixa de canvis manual de set relacions, tot un detall per als puristes de la conducció. El Porsche 911 Targa 4S pot accelerar de 0 a 100 en 3,6 segons i de 0 a 200 en 13,1 segons amb una velocitat punta de 304 km/h.

Més enllà de la seva exuberant mecànica, els nous 911 Targa 4 i Targa 4S utilitzen de sèrie un sistema de suspensió electrònica adaptativa anomenat PASM (Porsche Active Suspension Management) que modifica l’alçada i la rigidesa del cotxe en funció del mode seleccionat, a més d’un diferencial autoblocant mecànic que reparteix el parell entre les rodes posteriors per assegurar el dinamisme del vehicle.

Els enginyers de Porsche també han posat a punt el seu xassís amb el sistema PDCC (Porsche Dynamic Chassis Control), que elimina els moviments de la carrosseria i en limita les inèrcies en el pas per corba, i un eix posterior direccional que permet que el descapotable es mogui amb una alegria i agilitat sorprenents en qualsevol tram revirat de muntanya o en el nostre circuit favorit.

Els Porsche 911 Targa 4 i Targa 4S són el descapotable ideal: vàlids per batre el crono al circuit o per passejar pel passeig marítim gaudint de la fresca

A més, aquesta nova generació del 911 Targa inclou detalls de seguretat de primera com ara un sistema de conducció en pluja anomenat Wet Mode, sistema de frenada d’emergència, un conjunt de frens amb pinces de quatre i sis pistons (també hi ha frens carbonoceràmics opcionals) i fins i tot un sistema de control de creuer adaptatiu anomenat InnoDrive que calcula la velocitat adequada tenint en compte la densitat del trànsit, el tipus de via per on circulem i els condicionants metereològics.

Per acabar, i tot i que és molt evident, els nous 911 Targa 4 i Targa 4S són una petita joia, una mena d’escultura sobre rodes que manté l’essència dels 911 Targa clàssics –el primer model data de l’any 1965–, on s’han millorat detalls com ara l’aïllament tèrmic i acústic o l’obertura del sostre de lona, accionable electrònicament en només 19 segons.