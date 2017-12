Tot el que heu de saber sobre el pla Movalt (esgotat en només 24 hores)

El pla Movalt és un programa impulsat pel govern espanyol que pretén afavorir la compra de vehicles nets, ecològics i poc contaminants. Aquest pla, que estarà en vigor fins al 18 de juny del 2018, té una dotació econòmica de 20 milions d'euros.Ara bé, el primer paquet del pla Movalt s'ha esgotat en poc més de 24 hores, i en principi el govern presidit per Mariano Rajoy no té previst allargar el programa ni dotar-lo de més pressupost.

Descomptes del pla Movalt Motos elèctriques, fins a 750 euros

Cotxes elèctrics, fins a 5.500 euros

Cotxes amb pila de combustible d'hidrogen, fins a 5.500 euros

Cotxes de gas liquat de petroli (GLP), de 500 a 15.000 euros

Cotxes de gas natural comprimit (GNC), de 1.000 a 18.000 euros

Cotxes híbrids endollables, de 1.100 a 15.000 euros

Amb aquest programa el govern espanyol té l'objectiu d'impulsar la compra de 5.600 vehicles ecològics i evitar l'emissió d'unes 9.500 tones de diòxid de carboni (CO2) a l'atmosfera. Ara bé, aquesta iniciativa, molt ben rebuda pel públic, ha estat criticada per les associacions de comerciants i concessionaris d'automòbils, com ara Faconauto, perquè la consideren insuficient.

De fet, els experts pensen que aquesta mena de plans haurien de ser sostinguts en el temps, i no tan sols dotacions puntuals. A més, cal sumar-hi que les ajudes a particulars derivades del pla Movalt incideixen sobre la declaració de la renda i que els cotxes híbrids normals (els més convencionals i abundants) no entren dins el programa estatal. Caldrà esperar unes quantes setmanes per saber si finalment el govern espanyol decideix allargar el programa i assigna més pressupost al pla Movalt durant el 2018.