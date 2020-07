París estrenarà una xarxa de càrrega ràpida per als escúters elèctrics

Un dels grans problemes dels vehicles elèctrics és el de la poca autonomia i els temps d'espera en la càrrega elèctrica. Per solucionar aquesta realitat, a partir del setembre començarà a implantar-se un projecte de l'empresa francesa Zeway a París que vol solucionar aquest inconvenient en la mobilitat urbana.

La idea és senzilla: Zeway crearà una xarxa d'espais, estacions de càrrega o quioscos repartits estratègicament per tota la ciutat on els usuaris podran deixar la bateria utilitzada i descarregada i agafar-ne una de nova totalment carregada. Aquest sistema, que es coneix com a swap o swapping (intercanvi o intercanviar, en anglès) és el que la catalana Silence també està valorant per importar-lo a Barcelona per facilitar les coses als usuaris de les seves motos elèctriques.

En el cas específic de Zeway a la capital francesa cal destacar que el projecte que proposa és un rènting o lloguer de vehicles que inclou l'ús d'un escúter individual amb una potència de 3kW i una velocitat punta de 45 km/h, l'assegurança de circulació obligatòria i l'accés il·limitat a les bateries intercanviables per una quota fixa de 130 euros al mes.

Per acabar, el projecte de Zeway promet col·locar les estacions de càrrega a un màxim de dos quilòmetres de distància arreu de la capital francesa i assegura que tota l'operació de canvi de bateries es pot fer en menys d'un minut.