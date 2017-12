El grup PSA desenvolupa un tricicle ecològic amb 300 quilòmetres d’autonomia

Els francesos de PSA (grup que inclou les marques Peugeot, Citroën, DS i Opel) col·laboren en un consorci de fabricants europeus que fan noves propostes de mobilitat elèctrica. En aquesta ocasió els gals presenten un prototip orientat a la mobilitat sostenible, un tricicle impulsat per un sistema de propulsió híbrid que pot circular a una velocitat màxima de 130 km/h i amb una autonomia de 300 quilòmetres.

Aquest tricicle lleuger té una roda davantera direccional i dues rodes posteriors motrius, alimentada cadascuna per un petit motor elèctric sobre cada roda i un motor tèrmic convencional d’un cilindre que també entrega la seva potència a les rodes posteriors. El tricicle pot circular fins als 70 km/h en mode totalment elèctric, i la seva bateria de 48V desenvolupada per Samsung pot recarregar-se aprofitant la mateixa energia cinètica del moviment del vehicle i de les frenades o en qualsevol endoll domèstic.

Tot i ser un vehicle de tres rodes, el prototip gal té una conducció molt similar a la d’una scooter convencional, i gràcies a un sistema de suspensió hidroneumàtica és capaç d’inclinar-se sense problemes per gestionar revolts tancats o canvis de direcció. A més, aquest tricicle estaria homologat per circular al centre de la ciutat ( zero emissions) i per fer-ho per carreteres i autopistes.

El més cridaner d’aquest prototip és són les seves portes d’obertura rotativa, que donen accés a un interior -per a un sol ocupant- que disposa de calefacció, aire condicionat, airbag i un cinturó de seguretat que evita l’obligatorietat de l’ús de casc o guants.