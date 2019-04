PSA i FCA negocien un acord per desenvolupar cotxes elèctrics

Els grups PSA -matriu que inclou les marques Peugeot, Citröen, DS i Opel- i l’italoamericana FCA -que inclou FIat, Chrysler, Dodge, RAM, Alfa Romeo, Jeep i Maserati- negocien un acord per desenvolupar plegats una nova plataforma de cotxes elèctrics que puguin utilitzar tots dos grups empresarials.

Aquest moviment s’inscriu en un context global de transició ràpida cap els cotxes elèctrics que té uns costos d’investigació i desenvolupament molt importants i que aquesta aliança entre els dos grups multinacionals, autèntics gegants de l’automoció.

Segons apunten Bloomberg i Automotive News, aquesta nova plataforma elèctrica seria una autèntica base modular sobre la qual bastir cotxes elèctrics de tipologies i mides molt diferents, podent donar sortida a versions elèctriques de totcamins i totterrenys de Jeep fins a esportius de Maserati passant pels utilitaris i compactes d’Opel i Peugeot, per exemple.

Amb tot, aquest no és un moviment aïllat aliè a la realitat de les grans companyies, ja que des de fa mesos es rumoreja un pòssible acord entre Ford i Volkswagen per compartir plataformes elèctriques i sistemes de conducció autònoma (rumors especialment intensos després de l’anunci d’una nova aliança dels dos fabricants per desenvolupar nous ‘pickups’) o l’anunci més recent de les converses entre Daimler -matriu de Mercedes- i BMW per avançar plegats en noves solucions de mobilitat i de cotxes compartits.