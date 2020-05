Opel presenta la Vivaro-e, una furgoneta elèctrica amb 330 quilòmetres d’autonomia

L’Opel Vivaro-e és la versió elèctrica de la popular furgoneta alemanya, un model que ja porta alguns anys al mercat i que també ofereix versions interessants com la Vivaro Life, la versió més aventurera i campera de la línia.

La versió elèctrica Vivaro-e està molt orientada a un segment molt concret del mercat com el del transport i repartiment en zones urbanes, on cada cop hi haurà més restriccions per als vehicles de combustió per motius ambientals.

Opel ofereix dues versions de la Vivaro-e amb bateries de liti de 50 kWh o 75 kWh de capacitat, que en els dos casos utilitzen el mateix motor elèctric de 136 CV de potència i 260 Nm de parell, un propulsor que ja fan servir els Peugeot e-208 i Opel Corsa-e.

En tot cas, unes xifres més que suficients per desplaçar-se sense problemes en entorns urbans i vies ràpides (la velocitat està limitada electrònicament a 130 km/h) i moure’s amb facilitat fins i tot al límit de la seva capacitat de càrrega, que és de 1.400 quilos.

La versió amb bateries de 50 kWh de capacitat té una autonomia d’uns 230 quilòmetres en cicles WLTP –el més realista dels procediments d’homologació– i de 330 quilòmetres en el cas de les bateries de 75 kWh de capacitat.

Pel que fa al temps de recàrrega, la Vivaro-e pot ser endollada a qualsevol punt de fins a 100 kW de potència, en què la versió amb bateries de 50 kWh pot recuperar el 80% de la càrrega en només mitja hora i la de 75 kWh ho faria en uns tres quarts d’hora. A més, amb l’aplicació del grup PSA Free2Move els usuaris de la furgoneta poden accedir a més de 140.000 punts de càrrega a Europa, consultar l’estat de les bateries o programar l’aire condicionat des del seu telèfon intel·ligent.

La Vivaro-e també inclou molts extres de seguretat tecnològics com un sistema de manteniment dins del carril seguint les marques viàries, control de creuer adaptatiu, sistema de frenada automàtica i reconeixement de senyals de trànsit que li permeten assolir el nivell 2 sobre 5 en l’escala de conducció autònoma.

Els de Rüsselsheim ja accepten comandes i reserves de la Vivaro-e, tot i que la seva arribada definitiva al mercat serà al llarg de l’estiu, quan se'n començaran a entregar les primeres unitats als clients.