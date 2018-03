Opel Corsa GSi, un esportiu popular

Ara fa 30 anys el Kadett GSi era un dels esportius assequibles més populars del mercat. Tres dècades després Opel, ja sota l’aixopluc de PSA (Peugeot-Citröen) ha recuperat aquesta historica denominació. Primer va ser l’Opel Insignia GSi, la versió esportiva de 260 CV i preparació específica de la berlina alemanya, i ara li toca torn a l’utilitari d’Opel.

El Corsa GSi presenta un aspecte esportiu gràcies a les pronunciades entrades d’aire del frontal, l’aleró específic, cues d’escapament cromades, seients opcionals de tipus bàquet signats per Recaro, retrovisors que imiten la fibra de carboni o les noves llandes de 18 polzades. El resultat és una aparença esportiva, juvenil i musculada, que si bé no arriba al nivell de les versions OPC.

Opel explica que ha posat a punt el nou Corsa GSi al vell traçat de Nürburgring Nordschleife, cosa que garanteix l’agilitat i el dinamisme del petit esportiu de Rüsselsheim, que a l’igual que el seu germà gran Corsa OPC només estarà disponible amb una carrosseria de tres portes.

El que encara no sabem és quina serà la potència final del nou Corsa GSi, però de ben segur que es trobarà per sota dels 210 CV que extreu la versió OPC del propulsor de gasolina 1.6 turboalimentat. Alguns rumors apunten ja al motor gasolina 1.4 de 150 CV que ja utilitza l’Astra associat a un canvi manual de sis velocitats.

Tot i que a priori 150 CV no semblen una potència excessiva per un cotxe de tall esportiu, Opel vol recuperar l’essència dels GSi a partir de les sensacions al volant, els xassís preparats i una posada a punt específica pensada per gaudir sense que el resultat final resulti excessivament car. En aquest sentit, el Corsa GSi costarà menys dels 22.000 euros de la versió OPC.