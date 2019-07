L’OCU carrega contra els cotxes microhíbrids

Els cotxes microhíbrids o semihíbrids són una tendència dins del món de l’automoció. Els constructors poden esquivar algunes normes ambientals gràcies a aquests vehicles i els consumidors gaudeixen dels avantatges que suposa tenir un cotxe amb etiqueta ecològica.

Però els cotxes ‘mild hybrid’, semihíbrids o microhíbrids no són tan ecològics ni neutres en emissions com promet la seva fitxa tècnica. En realitat aquests cotxes són vehicles que no disposen de cap motor elèctric, a diferència dels híbrids clàssics. Els semihíbrids tenen un generador, motor d’arrencada o MGU ('motor generator unit', en anglès) de 48V que alimenta tots els sistemes elèctrics del cotxe -tals com el climatizador, navegador o sistema d’àudio- sense haver de recórrer a l’energia proporcionada pel motor de combustió. Aquest generador o motor d’arrencada obté la seva energia d’unes bateries de plom, i no pas de liti com les dels híbrids convencionals.

Les tasques que assumeix el generador o l'MGU alliberen potència i energia al motor tèrmic que obté índexs de consum i emissions inferiors -calculen fins a un 15% menys de CO2, cosa que l'OCU posa en dubte–. El generador o MGU està connectat al motor tèrmic principal mitjançant una corretja, i també s’encarrega d’arrencar el motor tèrmic i l’ajuda en les acceleracions o demandes immediates de parell, però a diferència d’un híbrid convencional mai podria impulsar el cotxe en un mode totalment elèctric, punt que l’OCU (Organització de Consumidors i Usuaris) aprofita per criticar la decisió de la DGT d'aplicar els mateixos beneficis fiscals i mediambientals a aquests vehicles que als híbrids tradicionals.

Segons un estudi de l’OCU, els cotxes microhíbrids contaminen per igual que els motors moderns de combustió dièsel o gasolina, i ho exemplifica comparant els índexs de consum i emissions d’un Nissan Qashqai dièsel de 116 CV i un Range Rover Evoque P300 amb sistema ‘mild hybrid’. Els resultats de l’estudi són demolidors, ja que el vehicle microhíbrid amb etiqueta ‘ECO’ contamina més del doble que el Nissan Qashqai dièsel amb etiqueta ‘C’.

L’OCU conclou que els cotxes ‘mild hybrid’ o microhíbrids són reclams publicitaris de les grans marques per permetre que els seus compradors puguin beneficiar-se dels avantatges fiscals i mediambientals dels cotxes híbrids convencionals sense que aquests siguin reals, i no dubta en afirmar que el sistema d’etiquetatge de la DGT és “injust i perillós” ja que permet l’entrada a zones restringides de baixes emissions a cotxes potencialment més contaminants que els motors de combustió de poca cilindrada i potència moderada.