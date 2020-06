Nou Toyota Hilux: més dur i potent que mai

A Catalunya sabem prou bé que el segment de les camionetes o pickups és un territori molt difícil on els grans fabricants les veuen magres per sobreviure. De fet, a Nissan Motor Ibérica se li havia encarregat la fabricació de les camionetes de Renault, Nissan i Mercedes (Alaskan, Navara i Classe X, respectivament) però mai van acabar d'aconseguir una porció significativa del mercat. Amb el tancament de les plantes catalanes Renault i Mercedes, ja han anunciat que abandonen el segment, mentre que Nissan seguirà fabricant el Navara a l’Argentina per al mercat sud-americà.

I és que un dels responsables de les males vendes dels pickups fabricats a Barcelona (i de retruc del tancament de la fàbrica) és el Toyota Hilux, autèntic gall del segment que porta al mercat de manera ininterrompuda des del 1958, que ja ha venut més de 20 milions d’unitats als cinc continents (o sis, ja que alguna camioneta Toyota també circula per l’Antàrtida) i que ara arriba a la seva vuitena generació. Ara fa uns anys vam poder provar la generació sortint, que ens va convèncer per capacitat de treball fora de l’asfalt i espai al maleter.

El nou Hilux destaca per una imatge més poderosa amb un frontal més agressiu gràcies als plàstics negres que envolten la gran calandra, els fars estilitzats amb tecnologia led i els poderosos passos de roda. Els detalls cromats de la carrosseria, la línia de cintura elevada i el predomini de les formes geomètriques, les llandes de fins a 18 polzades i les línies de tensió marcades li aporten una imatge decididament potent, però no gaire diferent de la imatge de la generació actual: ja coneixem allò de no tocar gaire el que funciona.

Pel que fa als interiors, el Hilux presenta ben pocs canvis: una pantalla central una mica més gran que ara arriba a les 8 polzades, un nou equip de so JBL amb nou altaveus, sistema d’arrencada sense clau i un sistema d’infoentreteniment més ràpid compatible amb Android Auto i Apple Car Play.

Més enllà de la seva estètica amb carrosseria de cabina simple o doble, el nou Hilux presenta interessants novetats en les suspensions i amortidors, que fan que la camioneta sigui més equilibrada sobre l’asfalt sense restar-li capacitats quan ens endinsem en un camí forestal.

On l’evolució del Hilux és més present és en l’apartat mecànic. Toyota abandona el motor dièsel 2.4 que oferia 150 CV per un de nou, també dièsel, de quatre cilindres turbo 2.8 i que arriba als 204 CV i 500 Nm de parell, associat a una caixa manual de sis relacions (també existeix una caixa automàtica opcional) i sempre associat a un esquema de tracció integral a les quatre rodes. Aquest nou propulsor dièsel promet un consum de 7,8 litres als 100 quilòmetres i unes emissions de 204 grams de CO 2 per quilòmetre.

El nou Hilux arribarà al nostre mercat la tardor vinent a un preu encara per confirmar però que oscil·larà al voltant dels 30.000 euros.