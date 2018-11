Nou Range Rover Evoque, més 'chic' que mai

No ha estat cap gran revolució, però és que probablement els clients del Range Rover Evoque no desitgen cap gran canvi estètic en un model que ha funcionat comercialment fins i tot per sobre de les expectatives del fabricant.

El nou Range Rover Evoque és una evolució estilitzada de la generació anterior amb influències estilístiques del nou Velar, el seu germà gran de gamma, fins al punt que costa diferenciar-lo de la generació anterior en una vista lateral.

I és que el nou Evoque mesura exactament el mateix que la generació precedent (4’37 metres de llarg) tot i presentar una lleugera millora en l’espai de l’habitacle que permet una mica més d’espai per a les places posteriors, i un maleter que ara arriba als 591 litres de capacitat, uns vint litres més que la generació precedent. Això sí, el nou Evoque no disposarà de carrosseries de tres portes ni de variants descapotables, almenys de moment.

On el disseny del nou Evoque si que avança i molt és en els interiors del vehicle, més digitals, elegants i minimalistes que mai, amb un quadre de comandaments presidit per tres grans pantalles digitals i on pràcticament no hi ha cap botó de comandament o control.

A més a més el sistema d’infoentreteniment del nou Evoque, heretat del Velar, es pot actualitzar automàticament per afegir noves funcionalitats i disposarà de connexió 4G pels dispositius mòbils dels ocupants.

Una mecànica millorada

El nou Evoque utilitza una nova plataforma modular anomenada "Premium Transverse Architecture" i que comparteix amb el Velar, i que incorpora un nou sistema de suspensió posterior que millora la comoditat dins del cotxe o avança la possibilitat d’incorporar versions híbrides endollables per aquest SUV compacte.

D’entrada l’Evoque oferta motors gasolina i dièsel amb potències compreses entre els 150 i els 300 CV de potència associat a un sistema ‘mild hybrid’ o semihíbrid. Els motors es poden maridar amb una caixa de canvis manual de sis relacions o una automàtica de vuit marxes signada per ZF (la mateixa caixa que fan servir els BMW o Alfa Romeo, per exemple).

Per acabar l’apartat mecànic cal destacar que les variants bàsiques seran de tracció davantera i opcionalment els motors més potents disposaran de sistemes de tracció integral. En aquest sentit cal destacar que el nou Evoque incorpora un sistema de mode de conducció totterreny de nova generació anomenat ‘Terrain Response 2’ amb bloqueig de diferencial i que manté les capacitats fora de l’asfalt que se li pressuposen a un Range Rover.

De cara a l’any 2020 el nou Evoque incorporarà una versió híbrida endollable (PHEV) que utilitzarà un motor gasolina de tres cilindres turbo de 200 CV associat a un motor elèctric de 109 CV amb unes bateries de 11’3 kWh de capacitat.