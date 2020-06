Nou Mini Countryman, més tecnològic i aventurer

L’actual és la segona generació del Countryman, el SUV o totcamí basat en la plataforma i disseny del mític Mini, un model que va aparèixer a finals del 2016 i que ara es renova per encarar la segona meitat de la seva vida comercial.

Tot i que és difícil maridar dos conceptes com el Mini original i un SUV o totcamí, la fórmula del Countryman ha sigut un èxit i ha funcionat prou bé a nivell comercial. Aquest restyling del Countryman destaca per una nova calandra més pronunciada, grups òptics davanters led, nous para-xocs i espòilers davanters i noves llandes que aporten una imatge més o menys esportiva en funció si el revestim amb un paquet estètic esportiu John Cooper Works o si adquirim una versió amb tracció integral ALL4, que canvia alguns detalls, com ara el color de la carrosseria i els retrovisors, els plàstics dels passos de roda o diversos detalls cromats.

Pel que fa als interiors, el nou Countryman manté el disseny que el caracteritza però inclou nous entapissats de cuir al volant i els seients, un nou carregador sense fils per al telèfon i un quadre d’instruments digital de cinc polzades.

Una gamma molt completa

Mini manté l’oferta mecànica de motors dièsel i gasolina de tres i quatre cilindres amb filtre de partícules i, en el cas dels dièsel, amb un catalitzador amb AdBlue que li permet passar la nova i més restrictiva normativa d’emissions Euro 6d. Així doncs, en versions gasolina es mantenen els Mini Countryman One de 102 CV, el Cooper de 136 i el Cooper S de 178 CV, mentre que en versions dièsel només es mantenen el Countryman D de 116 CV i el Cooper D de 150 CV, de manera que s'eliminen les versions dièsel de prestació SD.

En tots els casos es pot escollir entre utilitzar un canvi manual o un d'automàtic, però les versions de tracció integral ALL4 només es poden associar als Cooper S i Cooper D amb un canvi automàtic de vuit relacions, amb convertidor de parell idèntic als que fa servir BMW.

A banda dels motors dièsel i gasolina, el Countryman manté una versió híbrida endollable o plug-in, anomenada Cooper SE Countryman ALL4, que utilitza un propulsor de gasolina i un d'elèctric per oferir una potència total combinada de 220 CV, una plataforma de tracció integral permanent i una autonomia en mode 100% de fins a 61 quilòmetres, gràcies a les seves bateries de liti de 9,8 kWh de capacitat, que li permeten obtenir l’etiqueta ambiental de zero emissions.

Curiosament la mítica marca anglesa no ha anunciat res del nou Countryman John Cooper Works, la versió més potent i prestacional del SUV de Mini. Molt probablement aquest model serà anunciat i presentat d’aquí a uns mesos de manera individual.

El nou Countryman arribarà al nostre mercat a finals d’estiu o a principis de tardor a un preu encara per confirmar, però que es mourà en una forquilla que oscil·larà entre els 28.000 i els 40.000 euros.