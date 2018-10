Nou Mercedes Classe B: un monovolum amb estil

Tot i que el mercat sembla abocat a la moda dels SUV o totcamins, els monovolums es resisteixen a desaparèixer. Mercedes-Benz ha presentat al Saló de París la tercera generació dels nous Classe B, corresponent als monovolums urbans de la companyia de Stuttgart.

Els nous Classe B estèticament no difereixen gaire dels nous Classe A. Tenen un disseny frontal i lateral força similar al del nou compacte de Mercedes, amb nous fars led d’alta capacitat. A més, els nous Classe B han estilitzat la seva fisonomia i presenten menys alçada lliure que la generació precedent. D'aquesta manera, obtenen un resultat força destacable amb un disseny caracteritzat per les línies arrodonides i l’absència de nervadures marcades o formes massa geomètriques. Aquest nou disseny fa que els nous Classe B obtinguin un millor coeficient aerodinàmic que els seus predecessors.

El maleter del nou Classe B arriba als 455 l de capacitat, i els seus interiors són més diàfans i presenten millors cotes d’habitabilitat que el model precedent gràcies a l’augment de la batalla o distància entre eixos. Tecnològicament els interiors també reben l’arsenal tecnològic i els sistemes multimèdia MBUX dels nous Classe A amb dues grans pantalles centrals de fins a 10,2 polzades.

Mecànicament el nou Classe B utilitzarà motors dièsel o gasolina amb potències compreses entre els 136 i els 190 CV de potència, sempre associats a un canvi automàtic de doble embragatge (sorprèn que Mercedes hagi optat per no incloure variants amb canvi manual) sobre una plataforma de tracció davantera. Les primeres unitats arribaran al nostre mercat a principis de l’any 2019, a un preu encara per confirmar.