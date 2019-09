Nou Land Rover Defender: el noi dur és ara ecològic i intel·ligent

Land Rover ha presentat al Saló de Frankfurt el nou Defender, ara més estilitzat i ecològic que mai gràcies a les versions híbrides endollables, però fidel al disseny original que ha permès a la marca vendre més d’un milió i mig d’unitats d'aquest model a tot el món.

D’entrada, el Defender tindrà dues versions, anomenades Defender 90 i Defender 110, que es diferencien per la llargada i pel nombre de portes de la carrosseria. El Land Rover Defender 90 té una carrosseria més curta i de tres portes, mentre que el Land Rover Defender 110 té una carrosseria llarga i de cinc portes. Ara bé, totes dues versions utilitzen una plataforma anomenada D7X, amb una estructura monocasc d’alumini, una alçada lliure de 291 mil·límetres i una capacitat per submergir-se fins a 90 centímetres de profunditat sense haver de patir per la mecànica.

El nou Defender té un disseny més modern que el seu predecessor i més elements personalitzables, com ara les llantes de fins a 22 polzades (tot i que les de sèrie ‘només’ tenen 18 polzades), el color de la carrosseria, un sostre solar panoràmic i vidres tintats per protegir els ocupants del sol o incrementar la seva privacitat.

A més de la possibilitat de personalitzar la carrosseria, el nou Defender té un equipament generós que inclou fins a 170 accessoris originals, com una baca amb una capacitat de suportar fins a 142 quilos, proteccions reforçades dels passos de roda, cofres d’emmagatzematge laterals, estreps laterals per facilitar l’accés a l’habitacle i un ampli etcètera de gadgets per personalitzar al màxim el nostre cotxe amb quatre grans línies d’equipament anomenades Explorer, Adventure, Country i Urban, que responen a grans trets a les necessitats específiques de la majoria de clients del Defender.

Pel que fa als interiors, la versió Defender 110 pot arribar a allotjar fins a set ocupants, mentre que la versió 90 ofereix fins a sis places, ja que disposa de tres places a la fila davantera i tres més en la posterior.

Més enllà de la gran habitabilitat del cotxe, el nou Defender es caracteritza per un disseny sobri i elegant, amb materials de primera qualitat i elements tecnològics com el quadre d’instruments digital, una pantalla tàctil central de deu polzades i una palanca de canvis integrada a la consola central.

Una mecànica per a cada perfil de potencial comprador

El nou Land Rover Defender té quatre opcions mecàniques amb les quals vol arribar a tots els perfils de comprador potencial del totterreny. En primer lloc disposa d’un motor dièsel 2.0 que ofereix 200 CV, amb una velocitat punta de 175 km/h i un consum homologat de 8,9 L/100 km. A banda d’aquest motor d’accés, hi ha una versió dièsel més potent que arriba als 240 CV, amb una velocitat punta de 188 km/h i que promet el mateix consum de 8,9 L/100 km.

Pel que fa als motors de gasolina, el nou Defender ofereix una primera opció amb un motor 2.0 de 300 CV, amb una punta de 191 km/h i un consum de carburant que s’eleva fins als 11,5 L/100 km, i per acabar una versió amb un motor de sis cilindres i un propulsor elèctric que suma una potència híbrida de 400 CV, amb una velocitat punta de 208 km/h i un consum mitjà homologat de 11,2 L/100 km.

Totes les opcions mecàniques del nou Defender van associades a un canvi automàtic de vuit relacions, tracció integral permanent, suspensió neumàtica electrònica i tots els controls de tracció electrònics possibles per fer d’aquest model un cotxe segur i estable.

La gran novetat és que aquesta primera versió del nou Defender, anomenada First Edition, incorpora de sèrie un sistema de tracció anomenat Terrain Response 2, que supervisa l’estat del terreny sobre el qual circula per seleccionar i ajustar automàticament la configuració de transmissió, direcció, diferencials i controls de tracció més adequada en cada moment.

Per acabar, cal dir que el Land Rover Defender és un cotxe relativament car, ja que el seu preu de sortida és de 54.800 euros per a la versió 90 amb motor dièsel de 200 CV, i que s’enfila fins els 112.600 euros en les versions 110 més potents i ben equipades.