Nissan podria tancar ara la seva planta d’Àvila

Ja fa mesos que sabem que l’aliança francojaponesa entre Renault i Nissan-Mitsubishi té pensat equilibrar la presència de cada fabricant en alguns mercats determinats del món. Així doncs, Nissan se centrarà en Àsia i Amèrica, mentre que Renault vol focalitzar la seva presència a Europa, on capitalitza la majoria de les seves vendes, mentre que Mitsubishi, filial de Nissan, serà el fabricant de referència de l’aliança a Oceania i en alguns mercats asiàtics emergents.

Però el que encara no sabíem és que aquest pla pot significar el tancament de més fàbriques de Nissan a Europa per mirar de reduir costos operatius i de producció, tal com apunta el diari japonès Yomiuri i recull l’agència Reuters.

Segons apunta el rotatiu nipó, Nissan reverirà la política expansionista del seu anterior president, Carlos Goshn, per replegar la seva presència i producció, cosa que significarà tallar la distribució en uns trenta països (sobretot de l’Europa oriental) i tancar algunes fàbriques com la d’Àvila, a Castella i Lleó, per convertir-la en un magatzem logístic, amb els acomiadaments que aquesta reconversió suposaria.

A banda d’aquest tancament a Àvila, Nissan ja ha començat a reduir la seva producció a la planta britànica de Sunderland, la més gran del país i que finalment no fabricarà el nou Nissan Ariya, el SUV elèctric estrella dels japonesos que ha d’arribar aquest 2021 i que finalment es fabricarà al Japó, una de les conseqüències derivades del Brexit i la incertesa que ha generat a la cúpula de la marca nipona.

I és que aquest exercici operatiu, que els japonesos tanquen el 31 de març, acabarà amb una pèrdua d'explotació rècord de 340.000 milions de iens (uns 2.679 milions d’euros), cosa que obligarà Nissan a reduir la seva producció i gamma comercial en una cinquena part com a part d’un pla que preveu reduir les despeses d’operacions i explotacions en 300.000 milions de iens en tres anys.