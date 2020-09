Nissan mostra el seu nou cotxe esportiu

La saga Z de Nissan és una de les dinasties amb més renom en el món del motor, i els japonesos volen seguir mantenint viva la flama de la passió que desperten aquests automòbils amb el nou Z Proto, l’esborrany gairebé definitiu del nou 400Z que Nissan presentarà oficialment durant el 2021. Aquest serà el cotxe que substituirà l'actual 370Z que vam poder provar ara fa un temps.

Aquest cotxe presenta una línia estètica realment espectacular, que s’inspira en el primer Datsun 240Z en detalls clau com ara els fars, la caiguda del sostre sobre el pilar C o muntant posterior i el tall cupè de la carrosseria en la zona posterior del vehicle. A més, el nou model de Nissan serà fins i tot més baix i més ample que el model original que l’inspira, cosa que millorarà el seu coeficient aerodinàmic i el seu comportament i inèrcies a l’hora d’enllaçar revolts.

Com tot bon model de la saga Z de Nissan, el nou 400Z serà un cotxe de dues places amb un enfocament molt esportiu, tal com demostra el fet de mantenir un canvi manual de sis relacions, fre de mà tradicional, rellotges mesuradors del bufat del turbo i uns seients d’un marcat caràcter esportiu, detalls tots ells molt orientats a satisfer les exigències dels conductors més passionals.

Amb el nou 400Z Nissan estrenarà un nou motor gasolina de sis cilindres en V (o V6, si ho preferiu) en posició longitudinal que superarà els 350 CV (Nissan encara ha de confirmar la potència final del propulsor) i que enviarà tota la potència a les rodes posteriors. Aquesta configuració, compaginada amb un bon repartiment de pes entre els dos eixos i una posada a punt específica, promet culminar en un dels models més esportius i dinàmics del segment.

Tot i ser un cotxe de caràcter marcadament esportiu, el nou 400Z no renunciarà a una forta càrrega tecnològica, tal com demostra el quadre d’instruments totalment digitalitzat de 12,3 polzades i una gran pantalla central tàctil que gestionarà l’apartat multimèdia. Amb tot, és d’agrair que els enginyers de Nissan segueixin confiant en uns comandaments físics del sistema de climatització, que faciliten la tasca al conductor i no l’obliguen a haver de desviar massa la mirada.

El model definitiu del 400Z serà presentat ja durant el 2021, tot i que no serà gaire diferent al Proto Z, cosa que demostra com està d'avançat el projecte del nou model de la saga Z de Nissan.