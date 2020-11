Nissan actualitza el Navara

Nissan ja ha presentat el restyling de la tercera generació de la seva popular camioneta. L’actual Navara, que porta al mercat des de l’any 2014 –de fet, es va començar a fabricar a la planta de la Zona Franca de Barcelona– era i encara és una de les millors camionetes o pickups del mercat, i amb aquesta actualització estètica, tecnològica i mecànica vol demostrar que encara té un gran marge comercial.

Estèticament aquesta pickup destaca per una nova gran calandra frontal i grups òptics led més grans i rectangulars que aporten més presència al vehicle. La part posterior, la gran porta de la caixa o maleter i els passos de roda també han sigut redissenyats per obtenir una imatge més radical, més musculada i més agressiva.

Gràcies a aquestes millores estètiques i estructurals (la seva rigidesa torsional ha sigut augmentada de manera significativa), la Navara presenta ara un angle d’atac de 30,4 graus i 25,36 de sortida i una capacitat de vadejar rius o embassaments de fins a 60 centímetres.

A més, aquest restyling estrena una nova variant a part de les de cabina simple i cabina doble anomenada King Cab, pensada per un ús comercial i professional i que utilitza suspensió per ballesta, portes posteriors d’obertura inversa i dos seients posteriors que es poden plegar per guanyar encara més espai i capacitat de càrrega.

El Navara també inclourà un nou acabat anomenat PRO-4X enfocat a l’aventura que inclou detalls estètics com ara la calandra de color negre, diversos detalls de color taronja, llandes de 17 polzades, para-xocs redissenyats i neumàtics de contacte o all-terrain.

Pel que fa als interiors, el Nissan Navara ara mostra una disposició més enfocada al confort gràcies a uns seients posteriors que es poden inclinar fins a 23 graus, sortides individuals del climatitzador a les places posteriors i millor aïllament acústic.

Amb tot, no hem de perdre de vista que aquest és un vehicle totterreny, pensat per guanyar-se la vida en entorns difícils i condicions extremes. En aquest sentit, incorpora de sèrie tracció a les quatre rodes, control de descens amb limitador de velocitat i frenada, diferencial autoblocant posterior i un sistema de control de tracció.

Una de les novetats més importants d’aquesta actualització de mitja vida del Navara és el fet d’introduir una nova cremallera de direcció que permet maniobrar amb més facilitat (aparcar aquest monstre de 5,33 metres de llarg i més de 2 d’ample no és fàcil) i que també en millora la resposta per una carretera de revolts a certa velocitat. L’altra novetat és que la seva batalla o distància entre eixos serà ara 50 mil·límetres més curta, per reduir significativament el radi de gir i permetre guanyar agilitat al conjunt.

On el Navara no presenta grans canvis és en l’apartat mecànic, ja que manté els motors dièsel 2.3 d’origen Renault amb quatre cilindres i un o dos turbos amb 160 o 190 CV de potència que es poden associar a un canvi manual de sis relacions o una caixa automàtica de set velocitats, i la possibilitat d’escollir entre els modes 4x2 (tracció davantera) per circular sobre l’asfalt, o les opcions 4x4H i 4x4 per superar obstacles i circular sobre ferms de poca adherència i irregulars.