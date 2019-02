Nissan deixarà de fabricar l’X-Trail al Regne Unit a causa del Brexit

Males notícies per als més de 6.700 treballadors britànics de la planta de Nissan a Sunderland, una ciutat portuària del nord-est d’Anglaterra, no gaire lluny de la frontera amb Escòcia. Tot i que Nissan havia projectat el 2016 que la nova generació de l’X-Trail, el SUV de set places més venut a Europa, es fabricaria al Regne Unit, la marca japonesa va anunciar ahir en un comunicat la decisió de no fabricar el totcamí a la planta de Sunderland i centralitzar la producció del model al Japó.

El president de Nissan Europa, l’italià Gianluca de Ficchy, ha afirmat que “la decisió (de no fabricar el nou X-Trail al Regne Unit) està motivada per motius comercials, però la creixent incertesa de les relacions del Regne Unit amb la Unió Europea no ajuden a planificar el futur”.

Les incerteses derivades del Brexit i la davallada de la demanda de motors dièsel han fet que Nissan decideixi centralitzar la fabricació de l'X-Trail al Japó

Però els problemes de l’X-Trail a Europa no s’inscriuen només en el Brexit, perquè la davallada de la demanda de motors dièsel ha afectat la línia de producció del model, i ja durant l’any passat la planta de Sunderland va haver d’acomiadar alguns treballadors per fer front a la caiguda de la producció del cotxe, que va caure un 11% el 2018. Aquesta és una realitat que s’insereix en el marc global de la producció de cotxes al Regne Unit, que van caure un 9,1% a tot el país el 2018.

Amb tot, la marca japonesa ha anunciat al seu comunicat que continuarà fabricant les noves generacions del Juke i del Qashqai a Sunderland, a més del cotxe elèctric Leaf i els Infiniti Q30 i QX30, cosa que en principi hauria de poder assegurar el futur de la planta i impossibilitaria que algun d’aquests models fos fabricat a la Zona Franca de Barcelona en un futur no gaire llunyà.