Nissan Surfcamp, la 'pickup' ideal per anar a la platja

Nissan ha presentat la Titan XD Surfcamp, una versió de la popular 'pickup' americana adaptada per gaudir al màxim sobre la sorra de la platja. Amb un estil 'surfer' i equipada amb neumàtics totterreny, aquesta 'pickup' incorpora un suport per les canyes de pesca, una tenda de campanya, un tendal per protegir-se del sol, una petita nevera per tenir les begudes fresques i fins i tot una dutxa integrada per alliberar-nos de la sorra alimentada per energia solar.

La Titan XD Surfcamp no renuncia a la potència i les prestacions, i disposa d'un potent motor dièsel V8 de cinc litres de cilindrada que aporta 310 CV de protència i 555 Nm de parell i una suspensió ICON preparada per superar qualsevol escull o problema.

Per acabar convé destacar que la Surfcamp disposa d'una decoració exclusiva amb un toc 'retro' que vol recordar el moviment 'surfer' dels anys 60 i 70 a la costa californiana. Malauradament no veurem aquest 'pickup' al Vell Continent, i el seu preu base als Estats Units és de 32.000 dòlars, poc més de 27.000 euros al canvi actual.