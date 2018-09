Nissan Navara Dark Sky, un ‘pickup’ sideral i autònom

Els astrònoms sovint han de recórrer distàncies importants per camins de fang, pedra i sorra per arribar als observatoris astronòmics, situats a llocs remots amb poca contaminació lumínica i certa alçada. A més a més els astrònoms (professionals o aficionats) a vegades han de circular de nit i carregats amb material pesant com ara telescopis que convé transportar amb cura per no fer-lo malbé.

Pensant en les necessitats específiques d’aquest col·lectiu -però donant resposta a qualsevol usuari que necessiti un cotxe per sortir de l’asfalt de debò- Nissan ha presentat el Navara Dark Sky, un prototip d’aquest ‘pickup’ o camioneta que incorpora algunes novetats interessants.

El Navara Dark Sky incorpora el sistema de conducció semiautònoma ProPilot (que ja vam provar en el nou Qashqai ara fa poques setmanes) i un remolc específic connectat amb el vehicle que pot transportar un telescopi que s’allibera mitjançant un sostre retràctil i permet observar les estrelles des del cim d’una muntanya aïllada. El telescopi, dissenyat per l'Agència Europea de l'Espai, disposa d’unes bateries elèctriques auxiliars que també serveixen per alimentar el cotxe o els aparells electrònics dels usuaris, entre altres.

Aquesta versió especial utilitza un motor dièsel 2.3 DCi amb una potència de 190 CV associat a un canvi automàtic i disposa d’una sèrie de llums led de color vermell que milloren la visió nocturna del cotxe.

A més a més el Navara Dark Sky destaca per incrementar l’alçada lliure del cotxe en 140 mil·límetres per encabir uns neumàtics de muntanya específics associats a una suspensió revisada i unes llandes de 19 o 20 polzades.

Tot i que el Navara Dark Sky no arribarà mai a ser un cotxe de producció, la marca nipona segueix avançant en la implementació del seu sistema de conducció autònoma ProPilot en la totalitat de la seva gamma, alhora que vol mostrar al món les possibilitats de la seva camioneta.