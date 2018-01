Nissan i la NASA desenvolupen un sistema de mobilitat autònoma

Ha estat una de les grans sorpreses del CEM Las Vegas d’aquest any. Nissan ha anunciat que treballarà de la mà de la NASA durant els pròxims anys per desenvolupar una plataforma de gestió de flotes de vehicles autònoms, amb o sense conductor.

Aquesta plataforma, anomenada Seamless Autonomous Mobility (SAM), aprofita l’experiència de la NASA en la gestió de vehicles robotitzats en missió espacial per adaptar-la a les necessitats de les ciutats modernes, com ara serveis públics de transport i logística entre empreses o serveis d’entrega a domicili.

Per la seva banda Nissan col·labora en l’elaboració i perfeccionament de vehicles pensats per a realitzar missions a la Lluna o a Mart impulsats per energia elèctrica. L’acord està inscrit dins un pla estratègic de Nissan que vol crear la infraestructura per integrar de forma segura la mobilitat autònoma en els entorns urbans actuals.