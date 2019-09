Nissan Juke: un aneguet lleig que es converteix en cigne

He de reconèixer que el primer cop que vaig veure el Nissan Juke l’any 2010 o 2011 vaig pensar que els japonesos havien comès un error garrafal: aquell era un cotxe estrany que mai podria semblar atractiu als compradors i triomfar al mercat, una mena d'‘aneguet lleig’ fet a propòsit. Deu anys després, el Juke és un autèntic èxit de vendes amb més d’un milió d’unitats venudes a tot el món, la seva aposta estètica ja no ens sembla gens estranya, i deu anys després fins tot encara és un cotxe actual, fresc i juvenil que també compta amb una versió esportiva Nismo apareguda el 2013 que l’ha convertit en un autèntic cotxe de culte.

El nou Juke –que Nissan començarà a comercialitzar el 2020 però ja ha mostrat al Saló de Frankfurt– ens sembla molt més atractiu des del minut zero. I és que els responsables de disseny de Nissan han sabut mantenir la fisonomia particular del Juke, que el converteix en un cotxe amb una personalitat molt marcada, però introduint elements que el fan més atractiu, com ara una gran calandra central heretada dels seus germans grans X-Trail i Qashqai i sobretot uns grups òptics davanters molt estilitzats que dialoguen amb els llums antiboires circulars situats en una posició inferior.

La part posterior, per la seva banda, emfatitza el poder del cotxe amb una caiguda pronunciada del pilar C o muntant posterior sobre el maleter, i la seva línia de cintura elevada marida amb una gran nervadura lateral central que emfatitza el pas de roda posterior, generant una sensació de més impacte i força visual.

Els interiors del nou Juke també són més grans i diàfans que el model actual: a tall d’exemple, el maleter del nou Juke arriba als 422 L, tan sols vuit litres menys que el del Qashqai. A més a més, els materials emprats en la construcció del cotxe són de més qualitat i l’apartat tecnològic també incorpora elements com el sistema d’infoentreteniment NissanConnect, una pantalla tàctil de vuit polzades o un sistema d’àudio opcional signat per Bose amb vuit altaveus. Encara n'hi ha més, i és que gràcies al seu punt wifi opcional el Juke es podrà actualitzar automàticament per oferir sempre les últimes aplicacions i actualitzacions del mercat i mantenir-se actualitzat amb el pas del temps.

Pel que fa a l’apartat mecànic, el nou Juke només utilitzarà de moment dos motors gasolina 1.0 de 117 CV i el 1.5 de 150 CV associats a un canvi manual de sis velocitats o un canvi automàtic DCT de doble embragatge de set relacions (Nissan ara sembla acomiadar el canvi automàtic de tipus CVT). Nissan no ha volgut especificar si oferirà versions dièsel o híbrides endollables (PHEV), una opció que sembla possible i raonable. Fins i tot podria ser que el nou Juke Nismo utilitzés un sistema de propulsió híbrid, però encara no es pot assegurar del tot i des de Nissan no volen fer volar coloms.

Tot i que el conductor té l’opció d’escollir entre tres modes de conducció anomenats Eco, Standard o Sport que modifiquen comportament del cotxe i consum de carburant, el Juke no tindrà versions de tracció integral, ja que la seva plataforma modular, anomenada CMF-B i que ja utilitzen els Renault Captur i Clio, no està preparada per encabir-hi versions de tracció integral.

Per acabar, la sensació general és que el nou Juke és un cotxe destinat a convertir-se en un dels pesos pesants del segment dels SUV urbans gràcies a la seva personalitat i aposta tecnològica, en una mena d’aneguet lleig que deu anys després de la seva aparició ja s’ha convertit en un cigne.