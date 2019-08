Nissan GT-R50: ‘Godzilla’ amb vestit italià

Ara fa dos anys Nissan i Italdesgn van presentar un prototip anomenat GT-R50 durant el Saló de Ginebra que volia celebrar el mig segle d’història de la saga GT-R dels japonesos i de la fundació del centre de disseny dels italians. El model que en va resultar en principi havia de ser un ‘concept car’ o prototip conceptual per demostrar el 'savoire faire' dels dos fabricants, però gràcies a la bona acollida de públic i premsa finalment ha aconseguit atreure 50 milionaris que han invertit un milió d'euros per fer realitat un model tan exòtic com bestial.

El fantàstic GT-R50 extreu 720 CV i 780 Nm de parell del seu motor gasolina biturbo de sis cilindres en V (o V6, si ho preferiu) en comptes dels 600 CV i 652 Nm de les versions Nismo, mantenint el sistema de tracció a les quatre rodes i el canvi automàtic de doble embragatge i sis relacions, cosa que li permet accelerar de 0 a 100 en 2,5 segons i assolir una velocitat punta de 325 km/h.

Però més enllà de les xifres infernals del GT-R50 aquesta edició limitada exclusiva justifica el seu elevat preu per una carrosseria totalment exclusiva dissenyada per Italdesign i uns interiors que combinen esportivitat i exclusivitat a parts iguals gràcies als seients de cuir i Alcantara de tipus ‘bacquet’, un panell de comandaments i instruments totalment digital heretat dels models de GT3 o la presència massiva de la fibra de carboni i l’alumini en diverses parts del vehicle.

El GT-R50 utilitza una pintura exclusiva de color gris amb diversos detalls de color bronze com ara el marc de la calandra o les sortides laterals d’aire, unes llandes exclusives i un gran aleró posterior que millora l’aerodinàmica del vehicle.

Per acabar, el GT-R50 no s'ha fet enrere a l'hora de crear un model ple de luxe i exclusivitat. Més enllà de la seva edició limitada de 50 unitats, ens deixa bocabadats la qualitat dels materials utilitzats en la seva fabricació: allà on es veuen detalls daurats, vol dir que el GT-R50 ha utilitzat or pur, i la fibra de carboni no és un símil o una fina capa de pel·lícula, ja que les peces han estat desenvolupades amb els millors materials possibles per crear aquesta joia de quatre rodes.