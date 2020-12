Nissan GT-R (X) 2050: el cotxe del futur podria ser un exoesquelet

Jae-bum Choi és un jove dissenyador coreà que està a punt d’acabar els estudis a l'Art Center College of Design de Pasadena (Califòrnia, Estats Units), i que també és alumne del Nissan Design America. Durant el confinament i els mesos de vacances d’estiu va elaborar un prototip de vehicle esportiu de futur, i ha acabat convertint-se en un prototip futurista de Nissan i el seu icònic GT-R, el seu esportiu més popular.

Aquest vehicle ha estat definit per Nissan com un vehicle “wearable amb rodes”, és a dir, una mena d’exoesquelet que imita l’anatomia humana i en què el conductor es troba estirat i protegit per la carrosseria del vehicle, i que no necessita volant ni comandaments físics: es connectarà directament amb la ment i el pensament del conductor, mitjançant un casc amb un visor de realitat virtual, i podrà circular de manera autònoma.

El resultat és l’impressionant GT-R (X) 2050, un concept car futurista de només 60 centímetres d’alçada i 3,05 metres de llarg i un sistema de propulsió elèctrica. Segons Choi, el GT-R (X) 2050 tindrà un motor elèctric sobre cada roda que podrà funcionar de manera independent en funció de les necessitats de tracció i mobilitat del vehicle.

A més, el prototip de Nissan fa servir una ala activa capaç d’afegir càrrega aerodinàmica al cotxe quan circula a velocitats elevades i que es plega per facilitar a l'ocupant l’entrada i la sortida del vehicle.

Tot i que aquest prototip futurista no és més que un exercici de disseny i declaració d’intencions, el GT-R (X) 2050 avança algunes idees i conceptes estilístics interessants i, sobretot, obre la porta a la possibilitat de veure un GT-R elèctric, una predicció i voluntat que de ben segur s’acabarà implementant abans del 2050. I, esclar, presenta en societat un futur dissenyador, Jae-bum Choi.