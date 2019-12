Nikola Tre: un camió elèctric amb 400 quilòmetres d’autonomia

Nikola Motors és una petita start-up nord-americana que s’ha especialitzat en el camp dels camions de mercaderies sostenibles. De fet, ja disposa d’un camió que funciona amb hidrogen, però ara ha decidit centrar els seus esforços en desenvolupar un camió elèctric que funcioni amb bateries de liti amb una autonomia d’uns 400 quilòmetres.

Els nord-americans s’han associat a Iveco per desenvolupar aquest projecte, que ha aportat la base estructural del futur camió elèctric aprofitant la carrosseria i xassís de l’Iveco S-Way. Nikola, per la seva banda, ha desenvolupat els sistemes d’infoentreteniment i el sistema de propulsió elèctric.

El resultat és un camió atractiu, dissenyat per Italdesign, que destaca per un frontal amb diversos detalls i llums led de color blau, que denoten la seva naturalesa totalment elèctrica de zero emissions. Els seus interiors també destaquen per una cabina de dues places amb una posició de conducció molt orientada al conductor i la presència d’una gran pantalla tàctil digital que proporcionarà diverses informacions com ara el navegador o les imatges de les seves càmeres de visió zenital.

Però on el nou Nikola Tre marca les diferències és en el seu sistema de propulsió i emmagatzematge d’energia, ja que utilitza unes bateries de fins a 720 kWh que assegura cobrir distàncies de fins a 400 quilòmetres. Mecànicament utilitza un sistema de tracció davantera amb un motor elèctric amb 643 CV de potència i un parell de 1.800 Nm, amb una capacitat de massa màxima autoritzada d’entre 18 i 26 tones.

El Nikola Tre elèctric té previst arribar al mercat el 2021, mentre que l’aliança entre Nikola i Iveco també preveu que el 2023 també arribi al mercat una variant de pila de combustible d’hidrogen amb una potència de fins a 1.00 CV i autonomies que podrien arribar fins als 1.200 quilòmetres.