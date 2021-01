Neix Stellantis, el quart fabricant mundial de vehicles

Tot i que era un tràmit administratiu, calia que els accionistes del grup PSA aprovessin la fusió amb el grup italo-americà FCA (Fiat-Chrysler) per donar llum verda a un nou gegant industrial anomenat Stellantis, capaç de competir amb Toyota i Volkswagen, els dos grups més grans del planeta.

Aquest nou consorci, que parteix d’una fusió entre iguals dels dos grups (PSA i FCA), comptarà amb més de 400.000 treballadors en 14 empreses, moltes d’elles de gran renom, com ara Peugeot, Citroën, Opel, Fiat, Maserati, Jeep, Alfa Romeo i Chrysler, entre d'altres. Aquesta fusió entre iguals ha de poder garantir la supervivència de totes aquestes marques –tot i que algunes com Lancia porten temps en coma induït- i “garantir tots els llocs de treball”, segons explica Carlos Tavares, fins ara CEO de PSA i que es posarà al capdavant del nou conglomerat.

Val a dir que el grup italo-americà FCA, propietat de la família Agnelli, necessitava un soci tecnològic i industrial amb el qual fusionar-se i poder compartir els costos de desenvolupament de nous models elèctrics i autònoms, el gran repte de futur del món de l’automoció. El grup FCA va intentar una primera aproximació a Renault el 2019, però les tibantors de Renault amb el seu soci Nissan i el cas Goshn (relatiu a la fugida del polèmic president de l’aliança Renault-Nissan) van impossibilitar la maniobra.

Una gamma molt equilibrada

Un dels punts forts d’aquest nou grup és el seu posicionament global. D'una banda, la xarxa comercial de Fiat-Chrysler és molt present al continent americà (Chrysler, Jeep i RAM als Estats Units i el Canadà i Fiat al Brasil i l'Argentina), mentre que Peugeot-Citroën tenen una presència comercial molt forta a Europa i a les antigues colònies franceses d'Àfrica.

A més, des d'Itàlia i França els experts apunten que les 14 marques del grup Stellantis es complementen molt bé, ja que poden posicionar una marca de luxe com Maserati per rivalitzar amb Porsche, una marca aspiracional de tall esportiu com Alfa Romeo, i una de tall aspiracional de disseny com DS, a més de diverses de generalistes enfocades a públics joves i urbans (Fiat i la gamma 500), d'aventureres com Jeep, de futuristes i de tall familiar com Citroën, o de volum, com Opel.

Per acabar, convé recordar que el nou grup, que serà oficial el 16 de gener (data que obrirà la seva cotització a la borsa), serà un gegant capaç de fabricar fins a 8 milions de vehicles anuals i que mantindrà el CEO de PSA, Carlos Tavares, al capdavant del nou grup, per bé que el consell d'administració es repartirà equitativament entre els directius de les dues empreses.