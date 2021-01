Mobilize, la filial que vol generar el 20% dels beneficis de Renault

Una de les sorpreses de la presentació del pla estratègic de Renault presentat pel president Luca de Meo ha sigut la divisió Mobilize, una marca centrada en oferir serveis de mobilitat, seguint l’estratègia que l’italià ja havia començat a dibuixar a Seat.

Una de les frases de Luca de Meo durant la presentació del pla va ser que la seva idea passa per “passar de ser un fabricant de cotxes amb tecnologia a ser una marca tecnològica que ven cotxes”, tota una declaració de principis que pretén renovar el paradigma de la marca del rombe.

L’objectiu de Mobilize, que ha de significar el 20% dels ingressos de Renault el 2030, és oferir solucions de mobilitat sostenible als seus clients o subscriptors, mitjançant serveis de rènting, lísing, car sharing o cotxe compartit i desenvolupant aplicacions pròpies que permetin obtenir dades i informacions sobre les necessitats de mobilitat per ajustar la seva oferta (volum de vehicles o infraestructura de recàrrega) probablement de la mà d’algun soci energètic.

I és que el grup Renault preveu una important caiguda de vendes de vehicles en propietat, sobretot en entorns urbans, i un auge de la demanda de serveis de mobilitat puntuals. Així doncs, la subscripció a Mobilize podrà ser de minuts o d’anys, en funció de les necessitats específiques de cada usuari, i Luca de Meo promet que les seves tarifes seran “assequibles”.

Mobilize començarà a oferir els seus serveis amb dos models immediats, com ara el Renault Zoe (un cotxe elèctric ben implantat al mercat) i el Dacia Spring –vehicle que arribarà al mercat aquest any–, però també amb cotxes propis de la marca com ara l’encara prototip EZ-1.

L’EZ-1 és un microcotxe elèctric de només 2,3 metres de llarg pensat específicament per oferir solucions de mobilitat sostenible a les grans ciutats i amb espai per a dos ocupants. Aquest vehicle comptarà amb unes bateries que es poden extreure fàcilment i substituir-les per unes de totalment carregades, i solucionarà així el problema de les autonomies i temps d’espera de càrrega. Estarà fabricat amb materials reciclats en un 50% i al final de la seva vida útil es podran reciclar en un 95% tots els seus components.

El fil del negoci de Mobilize es centra en l’ús intensiu dels vehicles, ja que pretén maximitzar l’ús del cotxe (els cotxes de propietat passen més del 90% del temps aturats) i el foment de l’economia circular i sostenible. I és que si un dels problemes dels cotxes elèctrics és la gestió de les seves bateries de liti un cop utilitzades, Mobilize proposa una segona vida com a font d’energia estacionària.

En qualsevol cas no caldrà esperar gaire per veure com funciona aquesta nova divisió empresarial de Renault, ja que l'objectiu de Mobilize és entrar en funcionament aquest 2021 en diverses capitals europees, entre les quals hi hauria de ser Barcelona.