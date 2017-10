Mitsubishi e-Evolution, aposta pel SUV elèctric i connectat

Mitsubishi vol tornar a convertir-se en un dels referents de la indústria automobilística nipona amb el flamant e-Evolution, un prototip que avança el llenguatge estètic i els sistemes mecànics de la marca de cara als propers anys.

La tracció integral a les quatre rodes ha estat una de les senyals d’identitat de la marca durant els darrers anys, i malgrat apostar per un sistema de propulsió de zero emissions (amb 3 motors elèctrics), Mitsubishi s’actualitza per mantenir la tracció integral com un dels símbols d’identitat de la marca.

Un dels tres motors elèctrics impulsa a les rodes davanteres, mentre que els altres dos motors envien tot el seu parell a les rodes posteriors (un motor sobre cada roda) mitjançant un diferencial electrònic que reparteix la potència en funció de les necessitats de tracció del cotxe en cada circumstància o condició de circulació.

El disseny de l’habitacle i els interiors del cotxe és tan espectacular i trencador com la resta del cotxe, apostant per una configuració molt futurista i trencadora presidida per un volant estirat i una gran pantalla central combinada amb dues pantalles auxiliars al quadre d’instruments.

L’aposta tecnològica del prototip de Mitsubishi, imprescindible en un saló com el de Tòquio, es concreta amb el sistema d’intel·ligència artificial A1 System, que avalua i assessora el conductor per millorar la seva tècnica de conducció i que es podrà comunicar amb els ocupants del vehicle mitjançant ordres de veu.