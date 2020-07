Mitsubishi abandona Europa

Mitsubishi és una de les marques més estimades i respectades pels seguidors del món del motor, amb un palmarès esportiu espectacular que inclou victòries al Mundial de ral·li i al Dakar durant l'últim terç del segle XX amb cotxes que s’han convertit en clàssics desitjats com els Lancer o Pajero (anomenat Montero per motius comercials al mercat hispanoparlant).

Però les vendes de Mitsubishi no han sigut gaire significatives al Vell Continent durant els últims anys, i la marca (des de fa uns anys controlada per Nissan) ha decidit retirar-se del mercat europeu en uns anys, seguint el pla mestre dissenyat per l’aliança francojaponesa de Renault-Nissan-Mitsubishi i que preveu un repartiment global en què Mitsubishi farà de marca de referència al Japó, al mercat asiàtic i a Oceania.

La marca dels tres diamants ha tingut presència ininterrompuda a Europa des de l’any 1975 i actualment té una xarxa comercial rellevant, que quedarà reduïda a un servei postvenda i de recanvis en un futur no massa llunyà. I és que els japonesos han de reduir un 20% els costos i la crisi del coronavirus ha sigut la gota que ha fet vessar el got al mercat europeu. Tot i que no ho ha confirmat oficialment, Mitsubishi també podria abandonar el mercat nord-americà per donar tota la prioritat a Nissan i Infiniti en aquest mercat.

Curiosament Mitsubishi té alguns models d’èxit com ara l’Outlander PHEV, el cotxe híbrid endollable més venut a tot el món i que ens va agradar molt quan el vam poder provar ara fa poc més d’un any, i que no es renovarà al mercat europeu. Tampoc ho faran el ja veterà ASX (al mercat des de l’any 2010) ni l’Eclipse Cross, un interessant SUV cupè –o CUV, si ho preferiu– que fa servir la mateixa plataforma veterana de l’ASX.

Per acabar, Mitsubishi ha anunciat també que durant el primer semestre del 2021 tancarà la seva planta de Sakahogi, al Japó, on els últims anys ha fabricat el Pajero (Montero), que tampoc tindrà continuïtat al nostre mercat.