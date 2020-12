Mini està preparant un esportiu elèctric urbà

Mini identifica les seves versions més esportives amb l’acrònim JCW o John Cooper Works, en honor al treball del llegendari fundador de la marca anglesa. Fins ara, els diferents models de Mini que han utilitzat la nomenclatura JCW –independentment del seu tipus de carrosseria o llargada– sempre han utilitzat motors de gasolina turbo amb potències superiors als 200 CV (l'última evolució GP arribava als 306 CV de potència) i una posada a punt específica que porta al límit les sensacions dinàmiques dels Mini.

Després d’haver presentat el seu primer model elèctric, el Mini Cooper SE, i els seus 184 CV de potència i 274 quilòmetres d’autonomia –esperem poder-lo provar per oferir-vos les nostres impressions–, la futura versió elèctrica John Cooper Works sembla que podria superar de llarg aquestes prestacions.

I és que aquestes setmanes s’ha pogut observar com una unitat de proves camuflada d’aquest Mini John Cooper Works elèctric es posava a punt en el vell traçat de Nürburgring, autèntica catedral europea de l’automobilisme i escenari predilecte de molts fabricants automobilístics, que proven a fons els seus esportius sobre l’asfalt del mític circuit alemany.

Les primeres fotos d’aquest Mini JCW elèctric permeten veure diversos detalls com ara la calandra tancada (els elèctrics no necessiten refrigerar la mecànica de combustió sota el capó), grans pinces de fre per millorar la capacitat de frenada i un aleró posterior que en denota l'essència esportiva.

Bernd Körber, director de Mini, ha afirmat que “el John Cooper Works elèctric vol traduir la passió dinàmica de Mini en el terreny de la mobilitat elèctrica”, tot i que els nous models elèctrics de Mini “no suposen l’abandonament dels models de combustió, ja que Mini vol oferir solucions de mobilitat a tots els possibles compradors”, cosa que en principi hauria d’assegurar la continuïtat dels models de combustió durant uns quants anys.

Amb tot, la clau de volta de l’èxit del JCW elèctric serà el seu comportament dinàmic, ja que aquest és un dels punts clau de l’experiència de conducció dels Mini pel seu llegendari go-kart feeling o tacte de conducció, que ha convertit els Mini en la referència del segment dels cotxes urbans amb vocació aspiracional, juvenil i esportiva.