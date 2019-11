Mini John Cooper Works GP, el Mini més potent de la història

És la tercera vegada en la història que Mini presenta una versió John Cooper Works GP després de les edicions limitades del 2006 i el 2013, quan la mítica marca anglesa va fabricar 2.000 unitats de cadascuna de les edicions especials.

Però aquest nou Mini John Cooper Works GP va més enllà i ja és el Mini més potent de la història gràcies als seus espectaculars 306 CV de potència i 450 Nm de parell extrets del seu motor turbo de gasolina de quatre cilindres i dos litres de cubicatge associat a un esquema de tracció davantera i un canvi automàtic Steptronic de vuit relacions ajustat específicament per a aquest Mini John Cooper Works GP.

Gràcies a aquest torrent de potència (el Mini John Cooper Works GP té 75 CV més que un John Cooper Works estàndard com el que vam provar)m pot accelerar de 0 a 100 en 5,2 segons i té una velocitat punta autolimitada de 265 km/h, xifres dignes d’un Ferrari o Lamborghini de no fa tants anys.

Mini ha anunciat que fabricarà unes 3.000 unitats del Mini John Cooper Works GP per a tot el món, a un preu base d’uns 40.500 euros, que inclou la preparació específica d’aquest model amb un nou bloqueig de diferencial electrònic que reparteix la potència sobre les dues rodes davanteres i un sistema d’escapament millorat inspirat en el món de la competició.

El Mini John Cooper Works GP és un autèntic atleta que vol devorar l’asfalt, i per exprimir-lo cal alliberar la seva fúria en un circuit. De fet, el nou Mini John Cooper Works GP disposa d’una posada a punt específica amb una suspensió molt rígida que recorda, ara més que mai, a un kart.

Pel que fa a l’equipament, el nou Mini John Cooper Works GP inclou una pantalla digital de 6,5 polzades associada al sistema Connected Media i un nou quadre d’instruments totalment digitalitzat. Opcionalment es pot configurar el Mini John Cooper Works GP amb un climatitzador automàtic i el paquet Connected Navigation Plus que millora la connectivitat amb el nostre smartphone i també inclou un sistema de càrrega sense fils.

Però on el nou Mini John Cooper Works GP marca la diferència és en l’apartat estètic. La seva carrosseria només rebrà un sol color, una pintura metal·litzada anomenada Racing Gray, amb alguns detalls com el sostre o els retrovisors pintats de color platejat per oferir contrast. Però encara hi ha més: alguns detalls de la calandra, del seu espòiler, de les pinces de fre de quatre pistons i del seu aleró també estan pintats de vermell, per emfatitzar la seva personalitat esportiva. Per acabar, també disposa d’unes llandes de 18 polzades associades a uns neumàtics específics amb mides 225/35 R18.