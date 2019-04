Mercedes presenta el nou GLS, un SUV colossal i luxós

El segment dels SUV de luxe no para de créixer i és on ara les grans marques es juguen una part de la seva credibilitat. Ara ja no importa -o no importa tant- la guerra en el segment de les berlines de luxe, en què Mercedes-Benz històricament ha hagut de lluitar amb les altres marques ‘premium’ alemanyes, italianes i nord-americanes. Ara el camp de batalla dels fabricants orientats al luxe és el dels totcamins grans, i Mercedes-Benz hi aposta fermament amb el nou GLS, un SUV realment gran en què els de Baden-Württemberg hi aboquen tot el seu saber per fer front als nous BMW X7 o Audi Q8.

Anem a pams. El nou Mercedes GLS és l’equivalent en SUV als Classe S, els models que fins ara volien ser la insígnia de la marca de l’estrella. Això vol dir que el seu totcamí necessàriament és un cotxe gran (fa 5,2 metres de llarg) i amb una gran habitabilitat interior, gràcies a una batalla o distància entre eixos de 3,17 metres que permet encabir tres fileres de seients i fins a set places en el seu interior de luxe.

Més enllà dels materials de primer nivell utilitzats, el nou GLS destaca per una aposta tecnològica que inclou el nou sistema d’infoentreteniment MBUX i pantalles tàctils d’onze polzades, tant a la consola central com opcionalment dues pantalles de set polzades situades a la part posterior dels seients davanters.

Pensat per resoldre els problemes de mobilitat de famílies o grups d’amics, el GLS té un maleter amb una capacitat màxima de 2.400 litres, una xifra estratosfèrica que permet que aquest totcamí esdevingui un autèntic referent del segment.

Estèticament el nou GLS esdevé un totcamí colossal. Tot i que manté l’essència del disseny de la resta de models de la gamma, i que la seva carrosseria no disposa de grans nervadures laterals per emfatitzar la seva imatge, el GLS es veu fort i poderós des de qualsevol angle.

A banda de ser un cotxe gran, el GLS no es veu desproporcionat. El totcamí de la marca de l’estrella manté unes proporcions que el fan equilibrat des del punt de vista estètic, i el disseny de la part posterior del cotxe fins i tot s’atreveix a integrar uns grups òptics molt estilitzats longitudinalment que aporten frescor i joventut a un cotxe que adopta uns certs riscos estètics per brillar amb llum pròpia en un segment en què mana el classicisme senyorial.

Una potència de gegant

Més enllà de la seva habitabilitat, el GLS és un cotxe potent que recorre a solucions ‘mild hybrid’ o microhíbrides per homologar els tests d’emissions i reduir el consum de carburant, tot i que probablement al comprador d’aquest vehicle no li preocupi gaire el consum o el manteniment del vehicle.

La versió més potent utilitza un motor gasolina turbo de vuit cilindres en V (V8) que arriba als 489 CV i 700 Nm de parell, que encara s’incrementen en 22 CV i 250 Nm més gràcies a l’aportació momentània o ‘boost’ del sistema elèctric de 48 V. L’altre motor de gasolina és un propulsor de sis cilindres en V que ofereix 367 CV i 500 Nm de parell, i que també es beneficia de la funció ‘boost’ de l’aparell elèctric.

Mercedes també disposarà de versions dièsel que no recorren a solucions ‘mild hybrid’ però que presenten potències de 286 o 330 CV i que la marca orienta al mercat europeu.Totes les versions del GLS utilitzen de sèrie un canvi automàtic de nou velocitats 9G-Tronic amb conversor de parell (no hi ha versions amb canvi manual d’aquest SUV) i el sistema de tracció integral amb repartiment vectorial del parell 4MATIC.

El GLS arribarà al nostre mercat el 2020 a un preu encara per confirmar, però que ja podem afirmar que se situarà per sobre dels 98.000 euros que costa actualment la versió més bàsica del GLS de primera generació al qual substituirà. I les versions més potents i equipades tindran un preu fàcilment superior als 160.000 o 170.000 euros.