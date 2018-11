Mercedes-Benz GLC F-CELL, el primer SUV elèctric i d’hidrogen

Fins ara al Vell Continent ningú s’havia atrevit a fabricar un cotxe híbrid d’hidrogen i elèctric, una combinació que suma en la direcció d’un futur (que cada cop veiem menys llunyà) sense petroli.

El nou Mercedes-Benz GLC F-CELL marida una pila de combustible d’hidrogen que genera electricitat per moure el vehicle amb unes bateries elèctriques que es poden carregaren qualsevol punt habilitat. Aquesta tecnologia revolucionaria a Europa (els japonesos fa anys que han apostat per aquest camí) ja és una realitat, i entre els primers clients de Mercedes hi figuren algunes administracions públiques locals, regionals i estatals.

El Mercedes-Benz GLC F-CELL és totalment elèctric i té una autonomia amb els dos tancs d’hidrogen al màxim de 430 quilòmetres. Un cop buit es poden carregar en menys de tres minuts o bé avançar durant 51 quilòmetres més en mode totalment elèctric aprofitant l’energia emmagatzemada a les bateries i la pròpia energia cinètica produïda pel moviment del cotxe a l’hora de frenar o baixar desnivells.

El nou Mercedes-Benz GLC F-CELL té una autonomia màxima de 481 quilòmetres i 211 CV de potència

Aquest SUV ecològic utilitza un motor elèctric de 211 CV i 365 Nm de parell i té una velocitat punta de 160 km/h. A més a més disposa de quatre modes de conducció anomenats ‘Hybrid’, ‘F-CELL’, ‘Battery’ i ‘Charge’ que modifiquen l’entrega de potència i l’autonomia del cotxe.

Encara caldrà esperar fins la primavera vinent per poder veure les primeres unitats d’aquest SUV ecològic a les carreteres del nostre país, a un preu encara per confirmar.