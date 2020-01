Mercedes deixa de fabricar la seva 'pickup' a Barcelona

Havia de ser la camioneta premium per antonomàsia, però el mercat no ha respost com Mercedes esperava i ha decidit cessar la producció de la Classe X, que es fabricava íntegrament a la planta de Nissan a la Zona Franca de Barcelona, aprofitant que aquesta camioneta compartia plataforma i molts elements modulars amb el Nissan Navara i el Renault Alaskan, dos models que de moment es continuen fabricant a la planta catalana.

De fet, el fracàs d’aquesta camioneta es veia a venir de ja fa algun temps, ja que la Classe X no ha tingut bons resultats comercials en cap mercat:només va vendre 16.700 unitats a tot el món, una xifra realment baixa per a un fabricant capaç de vendre més de mig milió de turismes o totcamins en un any. L'any passat només es van fabricar unes 8.000 unitats de la Classe X a la Zona Franca, una xifra sorprenentment baixa.

El mes de febrer del 2019 –és a dir, ara fa un any– el CEO de Daimler, l’alemany Dieter Zetsche, ja va anunciar que Mercedes-Benz renunciava a construir una planta a l’Argentina per fabricar-hi la Classe X i abastir la demanda del mercat sud-americà, deixant que la planta de Barcelona s’encarregués de cobrir tota la demanda mundial.

Però la Classe X no ha sigut capaç de trobar el seu lloc en un segment dominat amb mà de ferro per les seves germanes Nissan Navara i Renault Alaskan, i amb la dura competència de models molt consolidats com el Volkswagen Amarok o el Ford Raptor, que –convé no oblidar-ho– són camionetes més econòmiques que la Classe X, que té un preu base de 37.200 euros.

La planta de la Zona Franca, la gran perjudicada

Segons apuntava ahir el cap de comunicació de Mercedes-Benz a Espanya, la producció del Classe X a la Zona Franca de Barcelona havia d'estar garantida "fins al 2022", moment en què "es prendrien decisions en funció de diversos condicionants, com ara la rendibilitat del producte i les xifres d'emissions". Com que la marca alemanya ha rescindit el contracte de producció amb la planta catalana, és segur que haurà de fer front a alguna compensació econòmica pels danys ocasionats a la fàbrica de Nissan, que fins i tot havia ampliat la seva plantilla ara fa dos anys ateses les bones perspectives econòmiques de la pickup de Mercedes.

Aquest anunci enfonsa una mica més la planta de Nissan a Barcelona, ja que és el quart model en pocs anys que es deixa de fabricar a la Zona Franca. Abans Nissan ja havia retirat el Pulsar (el compacte que volia rivalitzar amb el Golf) i les furgonetes Evalia i NV200.

Ara la línia 2 de producció de la Zona Franca de Barcelona només fabricarà les camionetes Nissan Navara i Renault Alaskan, les quals mantindran el volum de producció de la planta catalana, que l'any passat només va produir 55.000 unitats de les tres camionetes i de la furgoneta elèctrica e-NV200, una càrrega de treball que sembla insuficient per mantenir la viabilitat dels 3.000 treballadors de la fàbrica catalana.