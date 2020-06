Mercedes-AMG GLS 63 S 4MATIC+: embarbussament de luxe

No acabo d’entendre què pensaven els responsables de màrqueting de Mercedes quan van decidir batejar la versió més extrema i esportiva del GLS amb un nom més difícil de pronunciar i recordar que la capital de Burkina Faso. Sigui com sigui, el Mercedes-AMG GLS 63 S 4MATIC+ arriba al mercat per liderar el segment dels SUV de luxe i de tall esportiu.

Ara fa un any ja us vam presentar el nou GLS, l’equivalent en SUV als Classe S, els models que fins ara volien ser la insígnia de la marca de l’estrella. Això vol dir que el seu totcamí necessàriament és un cotxe gran (fa 5,2 metres de llarg) i amb una gran habitabilitat interior, gràcies a una batalla o distància entre eixos de 3,17 metres que permet encabir tres fileres de seients, disposar d’un maleter amb una capacitat màxima de 2.400 litres, i fins a set places en el seu interior de luxe.

La versió més potent del GLS és un gegant amb ànima d’atleta, un autèntic tanc de luxe amb un motor turbo gasolina de vuit cilindres en V (o V8, si ho preferiu) maridat amb un sistema semihíbrid o mild hybrid de 48 V que arriba a oferir una potència de 612 CV i 850 Nm gestionats per un canvi automàtic i un sistema de tracció integral permanent 4MATIC+.

Tot i pesar més de 2.500 quilos (hi ha algunes furgonetes i camionetes que pesen menys), aquest colós amb nom impronunciable pot accelerar de 0 a 100 en només 4,2 segons i arriba a una velocitat màxima limitada electrònicament de 250 km/h.

Estèticament aquesta versió picant varia una mica dels GLS normals, estrenant uns nous para-xocs més esportius, llandes exclusives de 20 i 21 polzades i un nou difusor posterior associat a quatre cues d’escapament.

Pel que fa als interiors del Mercedes-AMG GLS 63 S 4MATIC+, convé destacar que la marca alemanya hi ha dedicat els seus millors recursos, i comparteix sistemes, materials i dissenys amb els Classe S, fins ara sinònim del màxim luxe de Mercedes-Benz.

El Mercedes-AMG GLS 63 S 4MATIC+ destaca pels seus interiors tecnològics i digitalitzats, materials de primera qualitat i la capacitat d’integrar el sistema d’intel·ligència artificial Mercedes-Benz User Experience, que va aprenent i memoritzant les nostres rutes, preferències musicals, posició de conducció o temperatura i intensitat de ventilador preferides, entre altres.

Els alemanys ja han anunciat el preu del gegantí i impronunciable Mercedes-AMG GLS 63 S 4MATIC+, i a fe que aquest no serà precisament barat: 176.150 euros com a mínim i que poden superar fàcilment els 200.000 euros en cas de voler equipar-lo amb algun dels molts extres d’equipament que ofereix la marca de l’estrella.