Nou Mercedes-AMG GLA 45: un SUV molt bèstia

Dos mesos després d’haver presentat el nou GLA i CLA, el departament esportiu AMG ha presentat les versions més picants d’aquest SUV basat en el nou Classe A, anomenades Mercedes-AMG GLA 45 i l’encara més radical GLA 45 S.

En els dos casos AMG utilitza el ja conegut propulsor de gasolina turbo de dos litres i quatre cilindres que en el cas del GLA 45 S arriba als 421 CV o 500 Nm de parell, unes xifres realment elevades per un motor tan petit. El GLA 45 només tindrà 387 CV de potència, però podria no estar disponible en el mercat espanyol.

El nou GLA 45 i GLA 45 S utilitza un sistema de tracció integral 4MATIC+ de sèrie i un canvi automàtic de vuit relacions anomenat AMG Speedshift DCT 8G, que associat a un nou diferencial posterior anomenat AMG Torque Control reparteix el parell entre les rodes en funció de la màxima eficàcia i eficiència per mantenir una bona tracció i connexió amb l’asfalt.

Gràcies a tot aquest arsenal mecànic el GLA 45 S pot accelerar de 0 a 100 en només 4,3 segons i obtenir una velocitat punta de 270 km/h, homologant un consum de 9,3 litres als 100 quilòmetres i unes emissions de 212 grams de CO 2 .

Aquest totcamí vol oferir emocions fortes als seus ocupants i també incorpora un sistema d’amortidors adaptatius que poden regular l’alçada i la rigidesa per ajustar al màxim les preferències i necessitats de conducció i agilitat del seu conductor, i és capaç d’adaptar la força dels amortidors en funció de l’estat del ferm de manera independent per a cada roda en qüestió de dècimes de segon.

Estèticament el nou GLA 45 S és una petita bomba esportiva, amb unes llandes de vint polzades específiques pintades de color negre, unes grans pinces de fre de sis pistons i de color vermell, noves entrades d’aire per refrigerar l’apartat mecànic i noves cues d’escapament ovalades de 90 mm de diàmetre associades a un gran difusor i un espectacular aleró que culmina l’estampa esportiva d’aquest SUV.

Pel que fa als interiors, AMG ha introduït detalls esportius específics com costures i detalls de fil groc o vermell, nous cinturons de seguretat i alguns elements decorats que imiten la fibra de carboni. A més, el seu sistema d’infoentreteniment MBUX introdueix algunes noves funcionalitats com la telemetria, l’indicador de força G, informació sobre el rendiment del motor o fins i tot una funció de warm-up per protegir la mecànica quan encara està freda.