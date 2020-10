Mégane eVision: el Mégane del futur serà elèctric

El futur de Renault passa per l’electrificació de la seva gamma. De fet la marca del rombe, presidida des de fa alguns mesos per Luca de Meo, ja ha mostrat el prototip sobre el qual es bastirà el substitut del Mégane, i que serà “un 95% igual al prototip presentat”, segons ha afirmat l’italià.

El Mégane eVision avança les línies mestres del disseny i l’aposta tecnològica de la generació vinent del Mégane, i vol convertir-se en un referent del segment amb una aposta radical i atrevida. A més, el futur Mégane elèctric estrenarà una palataforma nova anomenada CMF-EV sobre la qual Renault desenvoluparà la resta de models elèctrics de la marca, i que presumiblement compartirà amb els seus socis de Nissan i Mitsubishi.

Estèticament el Mégane eVision resulta un exercici de disseny futurista atractiu, amb el qual Renault vol recuperar part del protagonisme que ha perdut la marca en aquest segment durant els darrers anys. A primer cop d’ull destaca la seva silueta elevada (que gairebé sembla la d’un crossover), unes llandes generoses de 20 polzades, una cintura elevada i una signatura lumínica que ho aposta tot als fars led.

Aquest prototip, que fa 4,21 metres de llarg, és una mica més curt que el Mégane actual (que fa 4,36 metres de llarg) però gràcies a la disposició de les bateries de liti en la zona inferior del cotxe i el fet de proposar una mecànica que necessita menys espai que les de combustió, permet presentar una capacitat de càrrega més gran i un habitacle més diàfan amb una batalla o distància entre eixos més generosa.

Mecànicament el Mégane eVision utilitza unes bateries de liti amb 60 kWh de capacitat, compatibles en punts de càrrega de fins a 130 kW de potència i que hauria de permetre una autonomia teòrica superior als 400 quilòmetres. A més, el seu motor elèctric arriba als 160 kW de potència (equivalent a 217 CV tradicionals) i 300 Nm de parell, que entrega sobre l’eix davanter.

Per acabar, Renault ha assegurat que no haurem d’esperar massa per veure la versió de producció definitiva d’aquest model, ja que tenen previst presentar-lo oficialment al llarg de 2021.