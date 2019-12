El McLaren Speedtail arriba als 400 km/h

El McLaren Speedtail serà la carta guanyadora dels de Woking per a aquest 2020. És el cotxe més ràpid i exclusiu que ha fabricat mai la marca anglesa, i en la fase final del seu desenvolupament ja és capaç de superar els 400 km/h de velocitat punta.

Durant la fase final de les proves, l'Speedtail va registrar en diverses ocasions una velocitat màxima de 403 km/h en un circuit de proves a l’estat de Florida, al sud dels Estats Units. I és que el nou McLaren Speedtail és un autèntic hipercotxe impulsat per un motor gasolina V8 (o de vuit cilindres en V, si ho preferiu) que ofereix 1.055 CV i 1.150 Nm de parell.

Tota aquesta potència li serveix per accelerar de 0 a 300 km/h (sí, de zero a tres-cents, ho heu llegit bé) en només 12,8 segons. I és que la clau de la seva rapidesa és el seu pes: tot i fer 5,14 metres de llarg, el McLaren Speedtail només pesa 1.430 quilos gràcies a la seva carrosseria i el seu xassís monocasc de fibra de carboni. Convé recordar també que la seva fisonomia és aerodinàmica i fins i tot prescindeix de retrovisors convencionals (en té uns de digitals amb càmeres i pantalles dins l’habitacle) per oferir menys resistència a l’aire.

El McLaren Speedtail ofereix també tres places a l'interior, ja que la plaça davantera central està reservada per al conductor i imita així el llegendari McLaren F1 dels anys 90.

Els de Woking només fabricaran 106 unitats del McLaren Speedtail, totes fetes a mà a la seva fàbrica d’Anglaterra. Les primeres unitats es començaran a entregar al febrer als seus clients més afortunats, ja que aquest hipercotxe costa 1,8 milions d’euros abans d’impostos, i totes les unitats ja han estan venudes.