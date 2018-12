McLaren P1 GTR: homenatge únic a Ayrton Senna

Aquest 2018 que estem a punt de tancar s’han complert 30 anys de la primera gran victòria mundial d’Ayrton Senna a la Fórmula 1. De fet el monoplaça McLaren-Honda MP4/4 va guanyar 15 de les 16 carreres disputades aquella temporada, mostrant una supremacia pocs cops vista al gran circ de la Fórmula 1.

30 anys després el departamen d’Operacions Especials de McLaren (MSO) ha creat un McLaren P1 GTR que vol homenatjar la gesta del pilot brasiler replicant els colors del seu monoplaça i utilitzant el número 12 de Senna a la carrosseria. Fins i tot el volant del McLaren P1 GTR utilitza el mateix entapissat d’Alcantara que el MP4/4 original de Senna.

Segons els de Woking aquesta unitat especial commemorativa ha suposat més de 800 hores de treball extra, i incorpora diversos detalls com algunes de les cites del genial pilot brasiler a la carrosseria i al xassís del cotxe o alguna bandera brasilera al costat del nom del pilot.

Aquesta unitat té el vist-i-plau de la família de Senna, i el seu comprador (un particular del qual no ha transcendit el nom) ha obtingut el permís necessari per batejar aquest cotxe amb el nom de ‘Beco’, el sobrenom familiar amb el qual els Senna anomenaven a Ayrton.

El McLaren P1 GTR arriba als 1.000 Cv gràcies a la seva mecànica híbrida, però aquesta unitat superarà aquesta xifra per petició expressa del comprador del cotxe, tot i que McLaren no ha volgut fer públiques les xifres de potència final ni tampoc el preu d’aquesta unitat exclusiva i emocional que està orientada a un ús intensiu en el circuit.