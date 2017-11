McLaren aterra a Barcelona

McLaren obrirà el primer concessionari de l'estat espanyol i Portugal a Barcelona, en una clara aposta de la marca anglesa per la capital catalana. A més els de Woking instal·laran i domiciliaran la seva seu física i fiscal a Barcelona, amb la qual cosa confirmaran, un cop més, la capitalitat de Barcelona com a reclam per als principals fabricants internacionals.

L’aterratge de McLaren a la capital catalana es produirà de la mà de l'empresa Comercial Chelsea 1979, que s'encarregarà de gestionar el concessionari de McLaren a Barcelona, que temporalment es situarà al carrer de les Corts, 22 -a tocar de la Diagonal- en un espai d’uns 250 m2.

Aquest concessionari temporal es convertirà en el 21è concessionari de McLaren a Europa, i gestionarà les comandes i manteniment dels clients de McLaren al territori peninsular. Ara bé, McLaren té previst substituir aquest espai en menys d’un any, ja que els de Woking tenen pensat ubicar definitivament el seu concessionari en un emplaçament a l'Hospitalet, a la zona de la Gran Via, a partir de setembre del 2018.