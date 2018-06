McLaren 600LT, l’anglès de cua llarga

Tot just aquest és el quart model de la història de McLaren que rep el cognom ‘longtail’ (LT), que podria traduir-se al català com a ‘llarga cua’. En realitat no és que els britànics disposin de cap apèndix a la seva carrosseria, sinó que el cognom LT identifica els models més radicals i lleugers de la gamma de Woking.

En el cas d’aquest 600LT, l’element que identifica aquesta variant LT respecte als 570 o 540 normals són les dues cues d’escapament de la part posterior orientades en vertical i realitzades íntegrament en fibra de carboni.

El nou 600LT, que debutarà aquest cap de setmana al Festival of Speed a Goodwood, arriba als 600 CV de potència gràcies al seu motor gasolina de vuit cilindres en V (o V8) amb doble turbo i 3,8 L de cubicatge. El motor en posició central (darrere dels seients davanters) envia la potència a les rodes posteriors i es marida amb el mateix canvi automàtic que els 540 i 570.

La clau del nou 600LT està en l’estalvi de pes i l’aerodinàmica més que no pas en la seva potència, i els de Woking han treballat de valent en el seu xassís i bastidor monocasc de fibra de carboni i alumini d’un tarat especialment rígid i esportiu per oferir un conjunt que promet 1.247 quilos de pes, amb una relació de pes-potència realment magnífica de gairebé un CV per cada dos quilos de pes.

El nou esportiu de McLaren, que costarà unes 185.000 lliures al Regne Unit (uns 210.000 euros al canvi), estarà disponible la pròxima tardor i tindrà una producció limitada a poc més de 500 unitats.