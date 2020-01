Maserati confirma el seu primer esportiu elèctric

El successor del Maserati GranTurismo serà un cotxe elèctric, elegant i molt esportiu. Els de Mòdena han publicat un vídeo curt a les xarxes socials en què ensenyen el seu primer cotxe de zero emissions a la pista de proves de la marca, sota el lema "La música està canviant”.

The music is changing.

We are testing our first 100% electric engine, fully developed by our #MaseratiInnovationLab.#MaseratiMMXXI

