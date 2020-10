Maserati MC20 i el futur elèctric de la marca

Aquest dimarts vam poder conèixer en primera persona el Maserati MC20, un model cridat a canviar la història contemporània de Maserati. I és que no és fàcil viure a l’ombra de Ferrari, ni fer una gamma que complementi l’oferta del conglomerat dels Agnelli. Si Ferrari és esportivitat pura, i Alfa Romeo la marca aspiracional esportiva pensada per batre BMW, Audi o Mercedes, quin és l’espai natural de Maserati?

Durant una pila d’anys als de Bolonya els ha costat molta feina trobar el seu propi lloc dins del grup italo-americà FCA, però l’impuls de vendes que ha significat el Levante, el SUV de luxe de la marca, i el bon funcionament de models veterans com el GranTurismo al mercat asiàtic han permès tornar la marca a obtenir beneficis importants.

I què hi pinta, el Maserati MC20, en tot això? Ras i curt, aquest model és un nou inici dins l’estratègia de la marca, un esportiu pur capaç d’eclipsar esportius com els Audi R8 o Porsche 911, i això, creieu-me, és molt dir.

El Maserati MC20 marca l’inici d’una nova etapa per a la marca del trident, ja que segons la marca tant el motor com el xassís són exclusius i no s’han fet servir en cap altre model anteriorment. El motor V6 Nettuno ha sigut desenvolupat per la pròpia marca i l’MC20 és el model que s’ha encarregat d’estrenar-lo, mentre que el xassís ha sigut desenvolupat per Dallara.

El disseny de l’MC20 està inspirat en el superesportiu MC12 de l’any 2004, i en persona es percep com un model més gran del que podria semblar. Les seves línies, molt poc recarregades i en les quals s’ha volgut ocultar la presència de grans entrades d’aire o alerons innecessaris, són fluides i aerodinàmiques.

Aquest esperit d’herència del món de la competició, que es pot veure a l’exterior a través de detalls com la coberta del motor amb la forma del trident de la marca, queda palesa en un interior que aposta pel minimalisme i la digitalització, amb presència de pocs botons físics i materials de primera qualitat com el cuir, la fibra de carboni o l’Alcantara.

MOTOR

El motor V6 Nettuno, desenvolupat íntegrament per Maserati, és el primer propulsor de la marca i de tot el mercat que incorpora un sistema de de doble combustió heretat directament de la Fórmula 1, que omple de combustible una cambra de precombustió com a fase prèvia a alliberar-la a la cambra final, i millora així l’eficiència i augmenta la potència. Una potència que, per cert, és de 630 CV i 730 Nm de parell, cosa que el converteix en el motor V6 sense hibridació més potent del mercat.

XASSÍS

Es pot pensar que, amb l’objectiu de reduir costos de fabricació, un vehicle com el Maserati MC20 aprofita el xassís i el motor de l’Alfa Romeo 4C. Doncs ha quedat palès que el motor és completament nou, però en el cas del xassís tampoc té res a veure amb el del model de la marca de Milà. I és que no hem d’oblidar que el Maserati MC20 té una longitud de 4,67 metres de llarg, mentre que l’Alfa Romeo 4C es conforma amb tan sols 3,98 metres.

Aquesta diferència explica que, malgrat tots dos models disposen d’un xassís monocasc de fibra de carboni, no s’hagi reaprofitat el de l’Alfa per al model de Mòdena. Això sí, malgrat el xassís de l’MC20 ha estat dissenyat per Maserati, que s’encarrega de la seva fabricació és Dallara.

EL FUTUR DE MASERATI

El Maserati MC20 és un model que està cridat per competir directament amb cotxes com l’Audi R8 o el Porsche 911, però a diferència d’aquests dos esportius el model italià té una estètica molt més passional en la qual es nota la intenció de perpetuar el llegat de competició de la marca. Però com passa en la gran majoria de fabricants d’aquest tipus de vehicles, el futur econòmic de la marca no pot dependre únicament i exclusivament d’un model tan exclusiu.

És per aquest motiu que Maserati ha anunciat dues grans novetats de cara a un futur molt proper. D’una banda, l’arribada, de cara al 2021, del Maserati Grecale –o Levante Grecale, ja que el nom no està confirmat encara–, un SUV que es posicionarà per sota de l’actual Levante i que podria estar basat en l’Alfa Romeo Stelvio.

La denominació Grecale respon a un tipus de vent, concretament al vent de gregal. I és que Maserati és una marca que fa anys que fa servir noms de diversos vents per anomenar els seus models, com per exemple els actuals Levante i Ghibli o els històrics Bora o Khamsin.

Més enllà del nom que facin servir per al nou SUV, el que també sembla molt possible és que disposi del nou motor V6 Nettuno i que de cara a l’any 2022 tingui una versió 100% elèctrica, responent així al programa d’electrificació de la marca italiana denominat Folgore (en italià llampec) i que s’ha iniciat recentment amb l’arribada d’una versió híbrida per al Maserati Ghibli.

El Maserati GranTurismo tornarà a veure la llum convertit en un esportiu 100% elèctric

Aquest programa pretén que de cara als pròxims anys tots els models del catàleg tinguin una versió 100% elèctrica, i, de fet, durant la presentació de l’MC20 al concessionari Maserati Barcelona els responsables de la marca van assegurar a l’Ara Motor que el GranTurismo tornarà al catàleg de la marca però reconvertit com a esportiu 100% elèctric, i serà el primer model del fabricant de Mòdena a oferir una versió completament electrificada, a més d’altres opcions híbrides.

Finalment, convé destacar la presència al concessionari d’una versió molt especial i exclusiva del Maserati Ghibli Trofeo. Es tracta d’un model personalitzat completament pel departament Fuoriserie, que llueix una pintura amb acabat d’alumini raspallat (anomenada Officine Aluminium) i amb moltes reminiscències dels vehicles de competició històrics de Maserati. Aquest model únic forma part d’una de les tres col·leccions de què disposa el programa Fuoriserie, anomenada Corse i que està inspirada en el món de la competició.

Les altres dues col·leccions, anomenades Unica i Futura, s’inspiren en el món de l’art, la moda i la modernitat, en el primer cas, i en les tecnologies més avançades i el futur electrificat de l’automòbil, en el cas de la segona.