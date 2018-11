El millor Maserati GranCabrio mai fabricat

Pogea Racing és un preparador familiar alemany establert a la ciutat de Friedrichshafen (molt a la vora de les fronteres de Suïssa i Liechtenstein) que sempre s’ha mantingut independent i al marge de les grans marques però molt especialitzat en millorar o fer edicions limitades prenent de base els millors esportius italians. En aquest cas Pogea Racing ha actualitzat i millorat el Maserati GranCabrio, convertint-lo en un dels esportius descapotables més bonics i elegants del segle XXI.

El Maserati GranCabrio és un model força veterà, ja que porta vigent al mercat des de 2010 sense haver rebut cap gran actualització estètica ni tecnològica. De fet el GranCabrio és la variant descapotable del Maserati Gran Turismo, un model encara més veterà, ja que es ven des de l’any 2008, és a dir, ara fa 10 anys.

Els preparadors de Pogea Racing ho han tingut relativament fàcil per actualitzar el GranCabrio, ja que només han hagut de revisar l’apartat mecànic per millorar lleugerament les prestacions del seu potent motor gasolina V8 atmosfèric mitjançant una nova gestió electrònica de l’admissió i un nou filtre d’aire de competició per augmentar els 460 CV i 520 Nm de sèrie fins els 484 CV i 533 Nm d’aquest model millorat.

A més a més els preparadors han rebaixat l’alçada del GranCabrio en 40 mil·límetres gràcies a una nova arquitectura de les suspensions i la introducció d’unes llandes forjades de 21 polzades més lleugeres associades a uns neumàtics Michelin Pilot Sport 4S que ajuden a millorar el comportament dinàmic del cotxe.

Per acabar aquesta versió millorada del Maserati GranCabrio signada per Pogea també permet personalitzar els interiors del cotxe al gust dels clients, així com la possibilitat d’introduir alguns elements tecnològics més moderns que el vehicle original, que ha quedat un pas per enrere dels seus principals rivals a causa dels seus deu anys al mercat.