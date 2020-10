Lupa Motors: un cotxe elèctric fabricat a Catalunya que costa menys de 20.000 euros

Lupa Motors és una de les start-ups més prometedores de l’ecosistema empresarial català. Aquesta empresa, encara en fase embrionària, és originària de Barcelona i vol revolucionar el panorama dels cotxes elèctrics a Catalunya i el conjunt de l’estat espanyol amb una proposta sostenible i assequible que aposta pel territori.

Lupa Motors vol que el seu procés productiu sigui com més respectuós amb el medi ambient millor, i per això apostarà per les fonts d’energia renovables i els materials amb menys empremta ecològica possible per fer funcionar el seu projecte. Segons expliquen els seus responsables, els cotxes de Lupa es fabricaran a Barcelona, en una ubicació encara per confirmar.

El primer model de la companyia serà l’E26, encara un prototip del model definitiu, que arribarà al mercat el 2023 a un preu de només 9.000 euros sense bateries o de 17.000 euros amb bateries, per bé que un cop sumats els impostos corresponents el preu es dispara per sobre dels 11.000 (sense bateries) o dels 20.000 euros.

La possibilitat d’adquirir el cotxe sense bateries s’explica per la possibilitat de revendre o llogar les bateries a tercers, o fins i tot encarregar-les a tallers especialitzats. De la mateixa manera, el propietari del cotxe pot revendre el cotxe sencer o amb les bateries a part, si així ho desitja.

El primer prototip de Lupa Motors fa uns 4 metres de llarg, 1,8 d’ample i 1,5 d’alt (si fa o no fa les mateixes mides que un Seat Ibiza) i oferirà una autonomia teòrica de més de 300 quilòmetres gràcies a les seves bateries de liti de 42 kWh de capacitat, que alimenten un petit motor elèctric de 87 kW (l’equivalent a 117 CV convencionals) i que pot arribar a una velocitat punta limitada electrònicament de 150 km/h.

Aquest utilitari elèctric low cost català tindrà tres modes de conducció anomenats Normal, Eco i Sport, que modifiquen l’autonomia o l’entrega de potència del motor. De fet, en mode Normal la potència màxima del propulsor es limita a l’equivalent a 90 CV (i una velocitat màxima de 130 km/h) i en mode Eco a només 65 CV de potència i 80 km/h de velocitat punta, més que suficient per moure's amb agilitat per entorns urbans.

El primer cotxe de Lupa Motors es podrà carregar en només 5 hores en un punt de càrrega trifàsic o en 8 hores en un punt monofàsic, i la marca també oferirà una PowerHome on es pot emmagatzemar l’energia obtinguda de plaques solars, per exemple, i utilitzar aquesta energia per carregar el vehicle si ho desitgem.

Lupa Motors oferirà una garantia de 8 anys o 160.000 quilòmetres pel seu producte i, en especial, per les seves bateries. Aquesta marca, que ha desenvolupat el seu primer cotxe aprofitant els coneixements del seu equip d’enginyers amb experiència a Nissan, McLaren o Ferrari, entre d'altres, ha confirmat un segon model de cara al 2024, un any després del llançament de l’E26, i que en aquest cas correspondrà a un SUV o totcamí que aprofitarà la plataforma i base mecànica de l’utilitari barceloní.

Convé destacar que el projecte de Lupa Motors no inclou cap concessionari físic convencional, sinó que centrarà les seves vendes per mitjans online, i que vol vincular el seu èxit comercial amb la democratització de la mobilitat elèctrica.