Lightyear One: el cotxe solar ja no és ciència-ficció

La marca holandesa Lightyear ha anunciat que ja ha exhaurit les cent reserves que tenia previstes del seu primer cotxe solar, anomenat Lightyear One, tot i que el preu de venda serà realment prohibitiu (uns 149.000 euros) i amb un temps d’espera de dos anys, perquè les primeres unitats no arribaran al mercat abans del 2021.

El Lighyear One serà el primer cotxe elèctric impulsat per energia solar gràcies als panells integrats al sostre, al capó i al maleter, que sumen uns cinc metres quadrats i que poden generar prou energia per recórrer uns 20.000 quilòmetres anuals, tot i que aquesta xifra pot variar depenent de les hores de sol de cada país.

A més de les plaques solars, el Lightyear One disposarà d’un punt de càrrega convencional que podrà carregar uns 400 quilòmetres d’autonomia en una sola nit en un punt domèstic.

De fet, el Lightyear One disposa d’una xifra d’autonomia sorprenent, d’uns 725 quilòmetres, gràcies al seu paquet de bateries de liti, al seu coeficient aerodinàmic que millora la resistència amb la fricció de l’aire i a la seva lleugeresa, perquè utilitza materials lleugers com ara la fibra de carboni, l’alumini i el plàstic. Per acabar, i tot i que encara no s’ha fet oficial la potència final del model, el Lightyear One disposarà d’un motor sobre cada roda que millorarà l’eficiència del vehicle i la capacitat de tracció.