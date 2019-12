Lexus presenta el seu primer cotxe elèctric, l'UX 300e

És un nom tan complicat com la història de la seva aparició. Lexus per fi aterra en el món dels cotxes elèctrics amb el nou UX 300e, un SUV elèctric amb bateries de liti de 54 kWh que arribarà al mercat europeu durant el segon semestre del 2020, i ho fa amb cert retard i un punt de desgana, ja que el nou UX 300e no és la seva gran aposta guanyadora en el segment.

De fet, el flamant UX 300e no és un cotxe del tot nou, ja que és en realitat la versió elèctrica del ja conegut Lexus UX, un cotxe que ja es ven al nostre mercat (amb un èxit força limitat). Utilitza la mateixa plataforma modular de Toyota anomenada GA-C, que permet desenvolupar models híbrids o elèctrics, amb alguns canvis en el sistema de suspensió i reforços en els eixos per compensar el pes extra de les seves bateries de 54 kWh.

Mecànicament el Lexus UX 300e utilitza un motor elèctric que actua sobre l’eix davanter i que ofereix una potència de 204 CV i 300 NM de parell, i promet una autonomia teòrica d’uns 400 CV. Segons explica la marca, aquest UX 300e es pot carregar en un punt de fins a 50 kW amb corrent continu o de 6,6 kW en una font de corrent alterna.

De fet, el nou Lexus UX 300e és un cotxe que arriba tard i sembla que obligat per les noves normatives ambientals. Les seves bateries de 54 kWh semblen allunyades de les bateres dels nous elèctrics de BMW, Mercedes o Audi, i el fet de no ser compatible amb punts de càrrega ràpida de corrent continu el farà menys aprofitable que els seus rivals. Probablement Lexus sap que aquest UX 300e no és la seva carta guanyadora, ja que la matriu Toyota segueix experimentant i millorant la seva gran aposta per la mobilitat elèctrica, els cotxes d’hidrogen.

Per acabar, Lexus assegura que el seu UX 300e disposarà de tres modes de conducció diferents, anomenats Normal, Sport i Eco, que modifiquen l’entrega de potència del cotxe, i un sistema de control del so anomenat Activa Sound Control, que vol eliminar pràcticament tots els sorolls ambientals dins de l’habitacle.