Lexus LC 500h: el luxe també pot ser ecològic

Lexus té un mercat força limitat al continent europeu, ja que la filial de luxe i rendiment de Toyota encara no ha acabat de fer-se un lloc entre el segment dels cotxes premium al Vell Continent, un espai tradicionalment dominat per Audi, BMW i Mercedes-Benz. Curiosament, Lexus és molt més popular als Estats Units i al mercat asiàtic, on la marca japonesa és més reconeguda i considerada.

Però de mica en mica els japonesos van avançant en el mercat gràcies a productes rodons i diferents com el Lexus LC 500h, un cupè esportiu presentat el 2017 i pensat per oferir el màxim plaer i dinamisme de conducció i que es renova per afrontar la segona meitat de la seva vida comercial.

Mecànicament el Lexus LC 500h manté un sistema de propulsió híbrid que marida un motor V6 gasolina de 3,5 L de cilindrada amb un propulsor elèctric per oferir una potència màxima combinada de 359 CV, i una velocitat punta en mode totalment elèctric de 140 km/h.

A més, el cupè híbrid manté l'esquema de tracció posterior o propulsió i gestiona la transmissió mitjançant un canvi automàtic amb engranatges variables que pot simular fins a deu relacions i que es gestionen mitjançant les lleves integrades al volant.

Lexus ha optimitzat el comportament dinàmic del seu cupè alleugerint-lo deu quilos i renovant-ne la suspensió, ara més rígida gràcies a l'ús de braços d'alumini forjat, noves barres estabilitzadores més lleugeres i rígides i canvis en els amortidors i estabilitzadors. En aquest sentit també cal destacar unes noves llandes més lleugeres de 21 polzades que milloren l'experiència de conducció.

Pel que fa a la tecnologia, el nou Lexus LC 500h incorpora una actualització del sistema multimèdia MM19 compatible amb Apple Car Play i Android Auto, nous sistemes d'assistència i una electrònica millorada que permet optimitzar els perfils de conducció anomenada Lexus Dynamic Handling System.

Lexus també ha rejovenit lleugerament el disseny de la carrosseria introduint-hi una nova calandra en forma de malla o xarxa, grups òptics més estilitzats, detalls cromats i embellidors, i fins i tot uns nous seients esportius més còmodes i que subjecten millor el cos.

El nou LC500 h ja està a la venda al nostre mercat a un preu base de 120.000 euros en el nivell Luxury i de 130.000 euros per als models Sport+, d'estil més esportiu i dinàmic. Tot i que el preu del nou LC 500h és elevat, encara està una mica per sota dels seus grans rivals, com poden ser el Porsche 911, el Jaguar F-Type, el Mercedes Classe S cupè o el BMW Sèrie 6.