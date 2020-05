Land Rover Defender amb motor Tesla: un 'Frankenstein' meravellós

En el món de l'automoció els cotxes que sumen diverses parts procedents d'altres models s'anomenen popularment Frankenstein. Aquest tipus de vehicles modificats són molt populars als Estats Units, on les regulacions i homologacions sovint són més laxes que a Europa.

Aquesta realitat permet que a l'altre costat de l'Atlàntic apareguin tallers especialitzats i preparadors com la companyia nord-americana ECD Automotive Design (fins fa poc anomenada East Coast Defenders), amb seu a Florida, que ofereix la possibilitat de modificar els clàssics Land Rover Defender (models que mai podrien obtenir certificats ecològics) en moderns cotxes elèctrics de zero emissions.

Per fer-ho, els mecànics d'ECD han substituït la mecànica original (motor V8 i sistema de tracció integral) per un sistema elèctric també amb tracció integral provinent d'un Tesla Model X amb bateries de 100 kWh de capacitat.

Gràcies a aquesta modificació el Land Rover Defender elèctric pot accelerar de 0 a 100 en només 5 segons, amb una autonomia estimada al voltant dels 350 quilòmetres, i gràcies al seu sistema de càrrega ràpida pot recuperar tota l'energia en unes cinc hores.

Aquí no s'acaben les possibilitats de personalització d'aquest model, ja que els clients poden demanar diverses opcions estètiques, com ara el color de la carrosseria o els entapissats dels interiors, entre d'altres. Tot i que el preu del vehicle encara no és oficial, se situarà en una forquilla al voltant dels 150.000 dòlars.